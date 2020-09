Insólito: echaron por celos de sus compañeros al paramédico de Córdoba que viajaba 100 kilómetros en bici al hospital

La historia de Jeremías Rojo, un joven paramédico que a raíz de la falta de transporte interurbano viajaban 100 kilómetros por día en bicicleta para cumplir sus guardias, se convirtió a principios de julio en una de los tantas que trajeron un poco de esperanza en medio del aislamiento y las muertes por coronavirus en Córdoba.

El joven, que vive en Oliva, viajaba hasta Villa María, donde trabajaba en un servicio de emergencias. El traslado le requería 50 kilómetros de ida, otros 50 de vuelta y varias horas pedaleando. Cuando su situación se hizo conocida, una concesionaria le donó una motocicleta para que pudiera ir a trabajar.

Lamentablemente, durante los últimos días, el joven volvió a ser noticia, cuando contó que fue despedido de su trabajo en el servicio de emergencias.

En diálogo con Villa María Vivo relató que, al momento de ser despedido, la responsable de comunicarle la situación le explicó que uno de los motivos era porque sus compañeros “no asimilaban” que le hayan regalado un motocicleta.

“Me despiden por el tema del regalo de la moto, como que perjudicaba a mis compañeros y dejaba mal parada a la empresa. También que estoy en zona roja y puedo contagiar a mis compañeros”, sostuvo.

El paramédico contó que, desde que Oliva volvió a la fase 1, le habían pedido no concurrir a su puesto y luego, cuando quiso reincorporarse le dijeron que el servicio estaba cubierto y lo citaron para una reunión. Cuando llegó, le comunicaron que estaba despedido.

“La dueña me dijo: ‘No vamos a dilatar más las cosas, la situación no da para más. El motivo por el que te cesanteamos del trabajo es porque tus compañeros no asimilan que te hayan regalado una moto. Eso nos afecta a nosotros. Estás en una zona roja (Oliva) donde podés venir a contagiar a tus compañeros’”, contó Jeremías a Villa María Ya!.

El joven profesional de la salud sostuvo que le molestó que le notificaran “un despido arbitrario como una cacería de brujas, diciendo de que estoy en zona roja”, y resaltó que sus compañeros calificaron como “un acto de cobardía” a su cesantía.

Por último, al ser consultado por los supuestos celos de sus colegas, resaltó: “Manifiestan de que no es así, de que ellos no lo han dicho”.