Ingreso a los colegios de la UNCuyo 2027: ya hay más de 3.000 aspirantes para 1.100 bancos

El camino hacia las codiciadas aulas de los colegios de la UNCuyo para el ciclo lectivo 2027 inició hoy. Son 3.026 los aspirantes que quedaron habilitados para comenzar el Trayecto Formativo de Nivelación, unos 500 menos que en años anteriores.

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Se trata de la instancia virtual obligatoria que funciona como el primer gran filtro para quienes sueñan con ingresar a la secundaria de la Universidad Nacional de Cuyo en alguno de los 6 establecimientos de la casa de estudios.

Ingreso a los colegios de la UNCuyo: son 3.026 los aspirantes que quedaron habilitados para comenzar el Trayecto Formativo de Nivelación, unos 500 menos que en años anteriores.

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Sin embargo, la brecha entre la demanda y la oferta institucional sigue siendo pronunciada: la Universidad debe distribuir apenas 1.100 vacantes entre sus establecimientos : el Colegio Universitario Central (CUC), el Magisterio, el Martín Zapata, el Departamento de Aplicación Docente (DAD), el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de Alvear.

A partir de hoy, los estudiantes comenzaron a trabajar en las aulas virtuales de Lengua y Matemática . No se trata solo de un repaso, sino de un cursado que exige regularidad: para estar en condiciones de rendir los exámenes presenciales de septiembre, los chicos deben completar y aprobar al menos cinco de los seis módulos de cada área.

La experiencia de años anteriores sugiere que el proceso de nivelación decanta naturalmente la cantidad de candidatos y se produce un desgranamiento antes de los dos exámenes que deben rendir. Es que sólo podrán hacerlo quienes hayan aprobado lo antes mencionado y a los exámenes finales suele llegar cerca de 65% de los anotados.

En 2024, cuando se cambió el formato de ingreso y volvieron a implementarse las evaluaciones -antes era por promedio- iniciaron la etapa presencial 2.300 aspirantes de los 3.500 originales. En 2025, de un número similar de inscriptos, solo 2.265 lograron completar el trayecto para rendir.

Respecto a los contenidos, desde la Universidad destacaron que los materiales digitales cuentan con innovaciones respecto de ciclos pasados, buscando recuperar saberes básicos indispensables para el nivel medio. El trabajo en la plataforma concluirá el sábado 15 de agosto.

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Desde hoy estarán habilitadas las aulas virtuales del Sistema Institucional de Educación a Distancia que integrarán los conocimientos básicos indispensables para transitar el Nivel Secundario.

Los aspirantes recibirán, en su correo electrónico (el que declararon en el formulario de preinscripción) tutoriales que explican cómo acceder al aula virtual, al igual que su usuario y contraseña para comenzar el trabajo con los módulos correspondientes a Lengua y a Matemática.

Abren las inscripciones a primer año de los colegios de la UNCuyo Ingreso a los colegios de la UNCuyo: son 3.026 los aspirantes que quedaron habilitados para comenzar el Trayecto Formativo de Nivelación, unos 500 menos que en años anteriores.

“Es importante recordar que los materiales digitales que se trabajarán en el Trayecto Formativo tienen innovaciones y diferencias con respecto a los que se utilizaron en los años anteriores, y recuperan los saberes que son considerados básicos y que el estudiante debe tener para ingresar al Nivel Secundario. El trabajo virtual concluirá el sábado 15 de agosto a las 23.59”, detalló la universidad.

Fechas clave: cuando son los exámenes de la UNCuyo

Tras el cierre de la etapa virtual, la UNCuyo publicará el 8 de septiembre el listado definitivo de quiénes están aptos para las evaluaciones presenciales. Estos exámenes, que no cuentan con instancia de recuperatorio, tienen fechas confirmadas, aunque se aguarda la confirmación del lugar:

Lengua: sábado 26 de septiembre

Matemática: sábado 3 de octubre

Los resultados finales y el orden de mérito se conocerán en dos etapas. Para las escuelas técnicas (Liceo Agrícola y Agricultura de Alvear), la publicación será el 21 de octubre. En tanto, para los bachilleratos orientados (CUC, Zapata, Magisterio y DAD), el listado se difundirá el 5 de noviembre. Será a las 12 en la web institucional de la Universidad y de cada una de las escuelas.

La distribución de los bancos, como es habitual, se realizará estrictamente en función del promedio de las notas obtenidas en ambas evaluaciones, determinando quiénes ocuparán el tercio de vacantes disponibles para el ciclo lectivo 2027.