Incendios en el Parque Nacional los Alerces: las llamas avanzan y llegaron hasta el Lago Cholila

Los incendios que se desataron en el Parque Nacional Los Alerces el sábado pasado se extendió en las últimas horas hasta el Lago Cholila, en la provincia de Chubut.

Según lo detalló Abel Nievas, responsable del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, en las últimas horas se logró “bajar su propagación”. No obstante, el siniestro ya devoró unas 1400 hectáreas.

“El primer incendio, que comenzó hace unos cinco días atrás (en el Parque Nacional Los Alerces), está en proceso ya de contención, mientras que el del Lago (Cholila) no tiene la propagación que tenía en su comienzo”, indicó Nievas.

En el Parque Nacional los Alerces ya se quemaron 1400 hectáreas.

En el lugar trabajan más de 250 bomberos y brigadistas para contener el avance de las llamas. No obstante, el gobernador de la provincia, Claudio Arcioni, aseguró que el origen del siniestro es intencional.

“Hay datos que indicarían intencionalidad en el incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces”, declaró el jefe del Ejecutivo provincial.

Al respecto, Nievas manifestó que “se vienen repitiendo muchísimo” los incendios en la zona y “todos son presuntamente intencionales”.

“Estamos hablando de incendios en parques donde no anda gente, no es un descuido, van directamente a incendiar y el propósito es hacer daño. Son lugares que no es fácil acceder, nos lleva 4 o 5 horas”, apuntó.

Incendios forestales en Argentina

Demás de la situación en Chubut, en varias provincias se registran incendios forestales. En Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Río Negro había hasta este jueves focos activos, mientras las llamas fueron contenidas en Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego y Corrientes, informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Según el reporte, las localidades afectadas por incendios son San Ignacio en Misiones; Concepción, Santa Rosa, Mburucuyá, San Miguel y Santo Tomé (El Ceibo) en Corrientes; Federal en Entre Ríos; Futaleufú y Cushamen en Chubut; y Pichi Mahuida en Río Negro.

En la provincia de Corrientes operó un avión hidrante perteneciente al SNMF y se otorga apoyo técnico con pronóstico meteorológico para planificación, y en los focos de incendios ubicados el Parque Nacional Iberá operó un helicóptero para traslado de personal perteneciente al Ministerio de Defensa.

A su vez, en el Parque Nacional Los Alerces de Chubut operaron un avión hidrante, un avión anfibio, un avión observador, un helicóptero con helibalde y un helicóptero Chinook pertenecientes al SNMF, mientras brindan apoyo 34 combatientes de la Brigada Nacional Sur junto a 40 combatientes de Parques Nacionales.

En la localidad chubutense de Cholila operó un helicóptero con helibalde perteneciente al SNMF, brindó apoyo la Brigada Nacional Sur con un autobomba y se sumaron 30 combatientes pertenecientes a la Brigada Nacional Centro y de la provincia de San Luis, al tiempo que se otorga apoyo técnico con pronóstico meteorológico para planificación.

En tanto, las llamas fueron contenidas en las localidades de Ituzaingó y Santo Tomé en Corrientes; Tolhuin en Tierra del Fuego; Malargüe, General Alvear y Las Heras en Mendoza; y Bariloche en Río Negro.