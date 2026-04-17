Identificaron a tres estudiantes por las múltiples amenazas en las escuelas de Mendoza

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y Director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, anunció este viernes que hay tres estudiantes identificados por la Justicia - uno de ellos, imputado - tras la seguidilla de amenazas en las escuelas de Mendoza que tanta inquietud generaron en la comunidad.

Amenazas de tiroteos en escuelas: revisan colegios, bancos y mochilas de los alumnos

La DGE aclaró que las clases son normales este viernes, tras la ola de amenazas y fake news en redes

"El que las hace, las paga. Hay tres personas imputadas e investigadas. Son jóvenes. No vamos a dar ni el colegio ni la edad. Son tres personas que han estado promocionando tanto en sus redes como en sus colegios este tipo de acciones ", reveló García Zalazar esta mañana en una entrevista con radio Nihuil.

"¿Son alumnos?", le preguntaron, a raíz de la edad punible desde los 16 años. " Sí , por supuesto ", aseguró el ministro de Educación, quien insistió en que lo sucedido "no es una broma, es un delito".

De todos modos, después de la entrevista, se aclaró que uno de los implicados tiene 17 años y ya se encuentra imputado , mientras que los otros dos , de 15 años , quedan fuera del alcance. Además, se buscará sancionar a los padres.

"Podemos hacer protocolos , pero el rol de los padres es fundamental . Porque esa persona que hace una amenaza sostenida , tiene que pagar las consecuencias penales", advirtió García Zalazar , además de recordar el origen de este fenómeno en redes sociales y comunidades internacionales que incitan al caos y a la violencia.

"Hoy, la escuela es el lugar más seguro que el joven tiene para ir", insistió el funcionario provincial sobre las medidas ya tomadas y las clases dictadas con normalidad este viernes, desmintiendo falsos posteos distribuidos en chats de WhatsApp.

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Informamos que el día viernes 17/4 hay clases con normalidad en toda la provincia.#EducaciónMendoza pic.twitter.com/WlfHURGM6n — DGE Mendoza (@MzaDGE) April 17, 2026

En Mendoza, se detectaron advertencias en 25 establecimientos de varios departamentos.

Entonces, desde la DGE, atendiendo al miedo y a la preocupación de las familias, ya tomaron medidas de control y seguridad.

Nuevo protocolo ante amenazas en las escuelas

Desde el jueves ya estaba listo el nuevo "Protocolo de actuación ante amenaza, intimidación pública y retos virales", que las autoridades se vieron empujadas a oficializar tras despertarse esta delicada situación.

Entre otras cosas, plantea qué señales de alarma deben observarse, cómo actuar ante un chico con alteraciones de su conducta y cuándo solicitar ayuda a servicios especializados.

Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generó alarma y un operativo policial Uno de los mensajes intimidatorios en una escuela de Las Heras Gentileza

El nuevo protocolo introduce medidas de control que la DGE defiende bajo el paraguas de la seguridad colectiva. Ante la pregunta de si las escuelas pueden revisar las pertenencias de los alumnos, Cecilia Páez, directora de Educación Secundaria de la DGE, fue tajante: "Sí, claro que sí". De hecho, este viernes por la mañana, ya sucedía en varios colegios.

De todos modos, la policía no puede hacerlo sin autorización especial, pero el director sí puede solicitarlo.

Incluso, en una escuela de Las Heras, que fue el primero que se conoció, se les pidió a los alumnos que fueran sin mochila. ”El protocolo incluso habilita a la escuela a pedir que los chicos vayan solo con la carpeta y lapicera, sin mochila, si hay una amenaza vigente", explicó Páez.

“Lo que nosotros tenemos que generar son espacios seguros en las escuelas, tenemos un cuerpo de profesionales en las escuelas y tenemos que reforzar el aprendizaje”, remarcó sobre el trabajo interdisciplinario.

Otro punto es el diálogo y la responsabilidad en la familia. Un anexo del nuevo protocolo exige a las escuelas enviar un comunicado institucional a las familias con preguntas incómodas pero necesarias: ¿En qué redes está su hijo? ¿Con quién habla? ¿Qué lleva en la mochila?

"Ese chico sale de una casa. Volvemos a la corresponsabilidad", advirtió Páez.