17 de abril de 2026 - 09:14

Cámaras de seguridad en las escuelas: inédita medida en un departamento de Mendoza para frenar las amenazas

General Alvear instalará equipos de videovigilancia en todos los establecimientos educativos. El intendente Molero dijo que tiene el "visto bueno" de la Provincia.

Cámaras de seguridad en escuelas

Cámaras de seguridad en escuelas

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El intendente Alejandro Molero anunció la instalación de cámaras de seguridad en escuelas de General Alvear&nbsp;

El intendente Alejandro Molero anunció la instalación de cámaras de seguridad en escuelas de General Alvear 

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Prensa Alvear
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

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La iniciativa, impulsada por el intendente Alejandro Molero, ya cuenta con el aval del Gobierno provincial y se encamina a convertirse en una experiencia piloto a nivel local.

"El proyecto ya cuenta con el visto bueno del ministro provincial Tadeo García Zalazar", señaló la intendencia en un comunicado conocido el jueves.

La decisión política fue ratificada tras una recorrida del jefe comunal por el Centro de Monitoreo, donde evaluó la viabilidad técnica del sistema.

"He venido a ver la disponibilidad técnica con nuestros equipos, porque la decisión política es inquebrantable. Brindar seguridad en una escuela es invertir en educación", declaró Molero.

El intendente Alejandro Molero anunció la instalación de cámaras de seguridad en escuelas de General Alvear
El intendente Alejandro Molero anunció la instalación de cámaras de seguridad en escuelas de General Alvear

El intendente Alejandro Molero anunció la instalación de cámaras de seguridad en escuelas de General Alvear

Según dijo, el objetivo es que las cámaras funcionen con un enfoque preventivo, reforzando la vigilancia en tiempo real y generando un entorno más protegido para alumnos, docentes y personal no docente.

Desde la provincia, el ministro de Educación Tadeo García Zalazar dio "el visto bueno" a la iniciativa y habilitó el trabajo conjunto para su implementación, destacó la intendencia.

Consultado sobre los posibles escollos legales para la implementación de cámaras en los recintos, Molero mostró su impronta ejecutiva y llamó a modernizar las estructuras del Estado en favor de la gente:

"Sabemos que estamos innovando y que, si hay algunas normas que modificar o adecuar, vamos a sentarnos a trabajar en ello junto a la Provincia. El Estado tiene que ser ágil; la burocracia administrativa nunca puede ser un impedimento cuando lo que está en juego es cuidar a nuestros alumnos y a nuestro personal encargado de la educación", afirmó.

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