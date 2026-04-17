Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 17 de abril

Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
1° - 9482
2° - 2793
3° - 4423
4° - 7290
5° - 5400
6° - 3449
7° - 3360
8° - 9096
9° - 0026
10° - 8267
11° - 4385
12° - 4247
13° - 3019
14° - 9532
15° - 3299
16° - 3329
17° - 1698
18° - 6581
19° - 8449
20° - 2635
1° -0854
2° -6302
3° -2595
4° -8540
5° -9182
6° -5429
7° -6300
8° -2229
9° -5809
10° -4650
11° -4904
12° -9128
13° -1751
14° -0747
15° -2518
16° -6302
17° -8149
18° -4890
19° -1959
20° -5591
1° -
2° -
3° -
4° -
5° -
6° -
7° -
8° -
9° -
10° -
11° -
12° -
13° -
14° -
15° -
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19° -
20° -
1° -
2° -
3° -
4° -
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11° -
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20° -
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.
Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.
Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.