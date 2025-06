Horror en un famoso country de Mendoza por el abuso de un albañil a una perra: quedó grabado

Un escalofriante y horroroso episodio es el que investiga el fiscal de Delitos No Especializados del MPF de Mendoza, Martín Lucero. Y es que en las últimas horas, una familia domiciliada en el barrio privado Dalvian denunció que un albañil que se encontraba trabajando en tareas de remodelación de su casa abusó sexualmente de la perra de la familia . Incluso, según denunciaron, la aberrante secuencia del episodio de zoofilia quedó registrado en una de las cámaras de seguridad de la vivienda.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza confirmaron que Lucero está al frente de la investigación de este episodio y que ha sido caratulado como "Investigación por Maltrato Animal". No obstante, no se brindaron más detalles del hecho en sí, ni tampoco confirmaron -o desmintieron- la existencia del video, precisamente porque se encuentra bajo secreto de sumario. No obstante, extraoficialmente trascendió que el video existe y que fue revisándolo justamente que los dueños de casa descubrieron que la perra había sido violada.