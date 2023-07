Gabriela Carmona es la responsable del comedor y merendero “Horneritos”, ubicado en El Algarrobal (Las Heras). Abrió en marzo de 2020, en el comienzo de la pandemia de Covid-19 y prácticamente en pleno confinamiento. Patricia Evangelista también es la responsable del comedor “Granito de Fe”, que desde hace 5 años asiste a niños, niñas y familias enteras en la zona de Puente de Hierro (Guaymallén). Mercedes Carrión, por su parte, es la presidenta de la Asociación Traspasar, que trabaja desde 2010 (13 años y contando…) en la contención y acompañamientos de niños, niñas en tratamiento oncológico, y sus familias.

¿Qué tienen en común las 3 mujeres? Que desde su lugar, con incondicionales y desinteresados gestos de humanidad y solidaridad, trabajan sin descanso para que los que menos tienen y los más vulnerables puedan hacer más llevadero y feliz su difícil día a día. Gabi, Pati y Merce son 3 de las invisibles –e imprescindibles- heroínas anónimas que, desde hace ya varios años, hacen todo lo posible –y más- para que la expresión “¡Feliz Día del Niño!” sea más que una expresión de deseo, y que –además- sea realmente algo que comprenda a todos y todas.

Historias de quienes dejan todo para que el Día de las Infancias sea feliz para todos, sin excepción. Foto: Archivo Los Andes.

Cada una de ellas está organizando su celebración para el Día de las Infancias, con actividades que tendrán lugar entre el 18 y el 27 de agosto próximo. Y si bien cada una de las celebraciones ya está confirmadas, las tres se encuentran en plena organización. Y necesitan de la ayuda de la comunidad para llegar al objetivo que se propusieran: que sea verdaderamente un feliz día para los niño y las niñas.

Una mega torta para un mega Día de las Infancias

En 2020, cuando el merendero “Horneritos” abrió sus puertas, asistía a 70 niños. Y esa fue la cantidad de pequeños y pequeñas que participaron de la primera celebración del Día de las Infancias, en agosto de hace 3 años ya. En aquel momento, al tratarse de una celebración atípica en plena época de confinamiento estricto, se les repartieron los juguetes en sus casas.

En agosto del año pasado, en lo que fue el tercer festejo, se acercaron 1.300 niños y, en el lugar, prepararon una torta de casi 5 metros para repartir entre todos los presentes. “Fue una de las tortas más grandes de la Argentina”, resume, con orgullo, Gabriela Carmona.

Para este Día de las Infancias, los responsables de “Horneritos” se han propuesto ir más allá. Y la meta es preparar una torta de 700 kilos, para repartir entre más de 2.000 niños, de El Algarrobal y de inmediaciones. Porque, al igual que cada martes y jueves –cuando reparten raciones de comida-, la cantidad de personas a las que asisten es cada vez más alta. Y la pobreza golpea cada vez más –y más fuerte- a las familias de la zona.

Historias de quienes dejan todo para que el Día de las Infancias sea feliz para todos, sin excepción. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

“Muchos chicos están esperando el festejo desde hace meses, incluso desde el año pasado”, se sincera Gabi. “Este año ha sido realmente difícil, estuvimos a punto de cerrar las puertas varias veces y porque no teníamos qué cocinar para repartir. Pero, justamente pensando en esto, dijimos que no es el momento de desistir. Los niños no solo están esperando ansiosos este festejo, sino que muchos no terminan de entender qué pasa en el país, en la calle. Solo quieren y necesitan festejar. El baile, la murga”, agrega la referente social.

Por esto mismo es que se han propuesto hacer una mega torta para pasar y festejar un mega día con una mega kermés.

“Nosotros, como personas comunes, tenemos que demostrar que sí se puede, que si nos ponemos a soñar algo, lo podemos lograr. Y que esta mega torta del Día del Niño pueda ser, también, sea la torta donde se refleje el cumpleaños de todos los chicos de ‘Horneritos’, que muchas veces no pueden festejar” sigue.

Para el festejo, que tendrá lugar el domingo 27 de agosto, Gabriela y los “horneritos” tienen prevista la realización de una gran kermés, una fiesta de tipo circense. Por esto mismo es que., además, les han pedido a las madres y los propios chicos que se sumen en la organización, fabricando piñatas y adornos reciclables con revistas, diarios y cartón.

Una vez más será el panadero Edgardo –quien siempre colabora con el comedor- quien preparará los bizcochuelos y se encargara de ornamentar y preparar la torta (para el festejo del 2022 preparó un pastel de 3 metros y con 14 bizcochuelos de 1,10 por 0,80 metros cada uno).

“Este año la intención es que, más allá de nuestra situación y del miedo latente a no saber si vamos a tener algo para cocinar al día siguiente, los chicos puedan disfrutar su día. Y si nos tenemos que quedar sin nada, queremos que –al menos- los niños disfruten de ese día”, agrega.

Qué necesitan y cómo ayudar

Para la mega torta de 700 kilos, Gabriela Carmona y el comedor “Horneritos” necesita 200 kilos de dulce de leche, crema (90 litros si es líquida o 170 kilos). Ya cuentan con duraznos y también necesitan golosinas y, en caso de que alguien pueda y quiera donar, juguetes nuevos o en buen estado.

Historias de quienes dejan todo para que el Día de las Infancias sea feliz para todos, sin excepción. Foto: Archivo Los Andes.

Además, necesitan voluntarios, ya que para el 27 de agosto precisan de 100 personas que ayuden a repartir la torta. La idea es que el festejo, que será en el propio comedor, se extienda ente las 11 y las 19:30.

“Estamos convocando también a artistas que quieran y puedan venir a colaborar. Invitamos a la gente que dona a que nos vengan a dar una mano. Es un día para que la familia lo pase lindo y se diviertan los chicos. Van a haber juegos, premios y la colecta se va a mantener hasta el 20 de agosto. La última semana la vamos a dedicar a preparar todo, y entre el viernes y domingo se va a hacer el ensamblado y la decoración de la torta”, concluye Gabi.

Quienes puedan y quieran ayudar pueden hacerlo comunicándose con Gabriela al celular 2613136783 (tiene Mercado Pago con ese teléfono). O, personalmente, en el comedor (Calle Horneros y Cisterna, Manzana B - Casa 1, El Algarrobal, Las Heras).

Un feliz día para niños en tratamiento oncológico

En 2010, luego de que su pequeña hija Camila (7) falleciera como consecuencia de un duro cáncer, Mercedes Carrión creó la Asociación Traspasar. Desde entonces, la asociación sin fines de lucro trabaja en la lucha contra el cáncer infantil y acompaña a los niños con tratamiento oncológico y a sus familias en Mendoza.

Mercedes y los voluntarios que son parte de la ONG sacan fuerzas y esperanzas desde donde no tienen -y más también- para hacer que la vida y el día a día de los niños que transitan el cáncer y sus familiares sean más llevaderos, felices, y su aporte suele trascender lo material y convertirse en emocional y humano.

Historias de quienes dejan todo para que el Día de las Infancias sea feliz para todos, sin excepción. Foto: Gentileza Mercedes Carrión / Asociación Traspasar

Para el domingo 20 de agosto, mismo día en que se celebra el Día de las Infancias, Mercedes está organizado lo que será el festejo número 12 para los chicos que se encuentran en tratamiento oncológico.

“Antes hacíamos fiesta dentro del Hospital Notti. Pero todo fue creciendo, y nos quedó chico. Afortunadamente, desde hace algunos años lo hacemos en un salón que se encuentra cerca del hospital. La idea es darles una tarde distintas a los chicos, lejos del hospital y su día a día. Además, invitamos a todos los chicos que han estado en tratamiento”, explica Mercedes a Los Andes.

El año pasado la fiesta fue para agasajar a 150 niños y participaron cerca de 300 personas, y la intención para el próximo 20 de agosto es repetir un evento similar.

“La idea es poder darles a los chicos una fiesta con su familia, con sus hermanos. Son chicos que están internados desde hace mucho tiempo, separados de su familia”, agrega la referente.

Cómo y con qué ayudar

La presidenta de Traspasar destaca que necesitan juguetes nuevos, cotillón, golosinas y “cosas ricas” para compartir, dulces y saladas. Además, pide a quienes puedan colaborar gaseosas, regalos para sorteos “¡y todo lo que se les ocurra para una gran fiesta!”.

Historias de quienes dejan todo para que el Día de las Infancias sea feliz para todos, sin excepción. Foto: Gentileza Mercedes Carrión / Asociación Traspasar

Quienes puedan colaborar, pueden hacer donaciones vía Mercado Pago al CVU 0000003100089041064905 , alias asociacion.traspasar .

Un Granito de todos

En el barrio Grilli, en la zona de Puente de Hierro (Guaymallén), el comedor y merendero “Granito de Fe” también es un punto social y de referencia. En el lugar, Patricia Evangelista asiste a más de 300 niños. Y es pensando en ellos que Patricia ha planificado un gran festejo del Día del Niño (o de las Infancias) para el viernes 18 de agosto.

“Hace 5 años abrimos el comedor y hace 5 años hacemos festejos, no solo del Día del Niño, sino de Navidad y Reyes Magos también. Intentamos siempre entregar juguetes y comida”, cuenta la mujer, que se prepara para el quinto festejo del día del niño en el lugar.

Historias de quienes dejan todo para que el Día de las Infancias sea feliz para todos, sin excepción. Foto: Gentileza Patricia Evangelista

En el lugar están recolectando golosinas, chocolate, leche y galletas para más de 300 niños y sus familias. “Queremos que sea realmente un ‘Feliz Día del Niño’ para todos. Y nosotros siempre intentamos hacer todo lo posible, siempre con la ayuda de la gente que es fundamental”, resume.

Quienes quieran y puedan ayudar, puede comunicarse con Patricia al 2612434130. O vía Mercado Pago al 2616520614.