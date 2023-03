Habló el joven que burló la seguridad del predio de la AFA y conoció a Messi

Habló Fernando Palacios, el joven que se infiltró en el predio de la AFA y conoció a Lionel Messi. Al ser descubierto, el joven de 30 años fue “demorado” por la Policía.

Este jueves juega la Selección Argentina en Buenos Aires y los fanáticos del fútbol están revolucionados. Quienes han podido ha seguido los pasos del conjunto nacional en busca de una foto.

Tal es el caso de Palacios, un joven de Azul que estudia para ser director técnico, que viajó hasta Buenos Aires con el objetivo de conocer a sus ídolos.

“Yo había visto cómo era el predio por afuera y en una parte, digamos que, por atrás, hay una especie de bosque y me mandé por ahí. Pura rama, pinches, mugre”, explicó el joven a TN.

Según su relato, caminó hasta que encontró una cancha de beisbol donde se cruzó con unos cancheros y para no levantar sospechas se puso a hablar con ellos.

“Un poco más adelante había policías que me miraban y ahí me puse a hablar, les preguntaba cosas como para hacerles un “entre”, si necesitaban agua o si querían algo. Ellos me preguntaron si trabajaba ahí, les dije que sí y pude seguir”, agregó.

Palacios había superado otro “nivel”. Siguió adelante, trepó una reja después un paredón y finalmente llegó a las canchas donde entrena la Selección.

“Ahí saqué una carpeta que tenía como para disimular que estaba haciendo algo, y un seguridad me dijo que no podía usar el celular, porque obvio que yo quería filmar, sacar fotos”, recordó.

“Vi el entrenamiento del miércoles a la tarde, ya estaba terminando. Cuando los jugadores se metieron al vestuario me mandé y nunca nadie me dijo nada. Ahí saludé a Armani, a Paredes, a Dybala, ¡casi todos!”, contó.

Saludo y video con Lionel Messi

Palacios no salía de su asombro, estaba con los jugadores que ganaron la Copa del Mundo en noviembre del año pasado. Pero todavía faltaba una cosa más.

Aún no había conseguido estrecharle la mano a Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo. Mientras buscaba se encontró con Gio Simeone. “Gio, ¿dónde está el 10, el más buscado?”, le preguntó.

“Me hizo una seña de ojos, giré, lo vi a Leo y fue una emoción terrible. Ahí nomás me acerqué, le di la mano, le agradecí por tantas alegrías, él me dio la mano, estaba muy sorprendido, hice dos selfies rápidas porque tenía poca batería y estaba muy nervioso y ansioso y listo”, contó.