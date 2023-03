Los Andes con los campeones del mundo: toda la previa y el color de la fiesta en el Monumental

La Selección Argentina campeona del mundo ya está lista para desatar el festejo histórico tras la consagración en Qatar, aquel 18 de diciembre que será imborrable. En ese sentido y ante una multitud que copará el estadio Monumental, La Scaloneta encabezada por Lionel Messi será la gran protagonista de una jornada a puro show y emoción.

Desde el mediodía, los hinchas que pudieron conseguir entradas comenzaron a desplazarse hacia la cancha de River Plate, que abrirá sus puertas a las 15.30.

Decenas de mendocinos dijeron presente en Buenos Aires para vivir un día que no será igual a ningún otro, porque la albiceleste festejará la tercera estrella como corresponde, con una fiesta tremenda digna de campeón mundial.

Uno de los viajantes es Jesús Godoy, socio de Independiente Rivadavia, cuarto ganador de las entradas de protocolo que sorteó la Lepra, al igual que Federico Persia que viajó a Buenos Aires para ver a la Selección Argentina por primera vez.

Sol Martínez (23), Carolina Vilches (45), Ezequiel Gatica (23) socio de Maipú pagaron $65000 en en un conocido local de fútbol de Mendoza con traslado y entrada general.

Zahira Abdala (28) es una bioingeniera que trabaja en programación. Es oriunda de de San Rafael y vive en Mendoza desde hace diez años. “Vinimos en tres colectivos desde el Km 0 de Mendoza. Con familias, niños. Salimos 20.30 y fue una fiesta tranquila. Paramos mil veces en el camino, pero estamos felices de estar acá. Es la primera vez que veo a la Selección y a Messi en el mejor estadio del país”, cuenta la mendocina.

Y agrega: “Al estadio lo conocía, pero no había podido ver un partido de la Selección ni de River en esta cancha hermosa”.

Sol Martínez tiene 23 y su novio (Nico) y su mamá Eliana le hicieron por adelantado el regalo de cumpleaños. Es hincha de Gimnasia y Esgrima y va a ver al Lobo todos los fines de semana. Es hija del reconocido Gabriel “Gato” Martínez. “Cumplo años el 17 de abril y es la primera vez que tengo el privilegio de ver a la Selección en Buenos Aires”.

Romina Aguilera (30) es oriunda de Las Heras e hincha de Boca Juniors, pero casualmente va a conocer el Más Monumental antes que La Bombonera. “Tengo platea Sívori baja. Todavía no caigo de estar acá. Vine en uno de los tres micros que salieron desde Mendoza y la verdad que no me arrepiento de nada. Es una fiesta inolvidable”, contó con una sonrisa de oreja a oreja.

Así será el festejo de la Selección Argentina en el Monumental

15:30 - Apertura del estadio Monumental

16:15 - Show del DJ Fer Palacio

17:25 - Exhibición de la película de la La Scaloneta

18:00 - Show de Los Totora

18:40 - Show del DJ Fer Palacio

18:55 - Show de La T y la M

19:10 - El hincha Fer Romero y Tula cantarán “Muchachos”

20:20 - Cantará el Himno Nacional Argentino Ariel Ardit

20:30 - Comienzo del partido

21:15 (ET) - Show de WOS en el entretiempo

22.30 - Show de La K’onga