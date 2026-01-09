Habló el hombre que le cayó el vidrio desde el cuarto piso: "No la estoy pasando bien"

El hombre que resultó herido luego de que un vidrio cayera desde un cuarto piso mientras se encontraba comiendo en un bar del barrio porteño de Palermo habló por primera vez y aseguró que está “vivo para contarlo”.

Pablo, de 50 años, protagonizó un episodio que quedó registrado en imágenes que se viralizaron en las últimas horas, donde se observa el momento en que un vidrio se desprende de un balcón ubicado en un edificio de la calle Ciudad de la Paz al 300 y cae directamente sobre su cabeza.

Fuentes del SAME confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hombre sufrió un traumatismo cortante en la cabeza y en el antebrazo izquierdo, sin riesgo de vida, por lo que fue trasladado al Hospital Pirovano.

Si bien los médicos señalaron que su vida no corría peligro, Pablo continúa atravesando distintas complicaciones de salud. Según relató, recibió 30 puntos en la cabeza y sufrió el corte de un tendón en el brazo, lesión por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente.

Un hombre tomaba el desayuno en la vereda de una confitería de Palermo cuando un pedazo de vidrio le pegó en medio de la cabeza y lo dejó grogui. Por suerte está bien. Se investiga las causas del desprendimiento, que provino de un edificio. pic.twitter.com/K5dhDQ1InY — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) January 8, 2026 “Podía haber perdido el brazo o directamente la vida. Ahora estoy vivo para contarlo, pero si no, esto era el Cementerio de la Chacarita”, expresó.