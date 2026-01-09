Habló el hombre que le cayó el vidrio desde el cuarto piso: "No la estoy pasando bien"

El hombre que resultó herido luego de que un vidrio cayera desde un cuarto piso mientras se encontraba comiendo en un bar del barrio porteño de Palermo habló por primera vez y aseguró que es "un milagro" que este “vivo para contarlo”, a casi un mes del impactante hecho ocurrido el pasado 13 de diciembre.
Pablo, de 50 años, protagonizó un episodio que quedó registrado en imágenes que se viralizaron en las últimas horas, donde se observa el momento en que un vidrio se desprende de un balcón ubicado en un edificio de la calle Ciudad de la Paz al 300 y cae directamente sobre su cabeza.
Fuentes del SAME confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hombre sufrió un traumatismo cortante en la cabeza y en el antebrazo izquierdo, sin riesgo de vida, por lo que fue trasladado al Hospital Pirovano.
Si bien los médicos señalaron que su vida no corría peligro, Pablo continúa atravesando distintas complicaciones de salud. Según relató, recibió 30 puntos en la cabeza y sufrió el corte de un tendón en el brazo, lesión por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente.
“Podía haber perdido el brazo o directamente la vida. Ahora estoy vivo para contarlo, pero si no, esto era el Cementerio de la Chacarita”, expresó.
En diálogo con el canal América, el hombre calificó lo ocurrido como un “milagro” y manifestó: “Le doy gracias a Dios que estoy vivo. Tengo complicaciones, me duele mucho la cabeza, el brazo y ahora tengo que hacer rehabilitación”.
Pablo trabaja en el área administrativa y actualmente se encuentra de licencia. Sobre su rutina diaria, explicó que atraviesa un momento difícil: “No es nada fácil. Tengo que arreglármela con un solo brazo y hasta para cortar la comida me tiene que ayudar mi familia”.