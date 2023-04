Habló el dueño de los perros que atacaron a un niño en Rivadavia: “Yo actué para salvarlo”

Pasaron casi 32 horas de que un niño de 5 años sufrió el ataque de una jauría en una finca de Rivadavia y, mientras él pelea por su vida, el dueño de los perros -imputado por lesiones culposas- accedió a hablar por primera vez públicamente y relatar su versión de los hechos a Los Andes.

“Maldigo la hora en que se me ocurrió abrirle la puerta a los perros”, dijo mientras relataba con evidente pesar. “Pero bueno, ya está, es como cuando tenés un accidente y querés volver el tiempo atrás, y es imposible”, se lamentó. Su nombre es Ricardo Osmar Ganum, un abogado de 61 años que vive en una finca ubicada en el carril Moyano (sin número), de Rivadavia, lugar donde sucedió el hecho.

El sitio queda cerca del barrio Doña Florencia, de donde es la víctima. Hasta allí habría ido con unos amigos, según testigos, que también contaron que los pequeños salieron corriendo al ver a la jauría, pero ésta alcanzó al niño. “Los perros están encerrados todo el día, yo ese día les abrí la puerta cerca del mediodía para que pastoreen y para darles de comer”, comentó el dueño de los animales.

Ricardo aclaró: “Nunca pude imaginarme que había un niño caminando por la finca. De haberlo visto, obvio que cierro y no los saco. Esto realmente fue un accidente. Yo nunca hubiese abierto la puerta si hubiese imaginado que un niño estaba caminando por un callejón de mi finca”, insistió en varias ocasiones.

Continuando con el momento en que ocurrió el ataque, el abogado aseguró ver “pensando que era una pelea de perros, y había un niño en el piso”. La jauría es de 9 perros, 4 de ellos adultos “y el resto cachorros, de entre 8 y 10 meses”, y ninguno es de raza sino “mestizos”, es decir, “de la calle”, según detalló su dueño.

Sobre eso, Ricardo expresó que “si hubiesen sido razas peligrosas, el niño estaría muerto”. “Desde que vi la situación, a 100 metros de mi casa, hasta que llegué, demoré como 20 segundos”, relató, y reconoció que la víctima “tiene mordiscones por todos lados, está muy lastimado”.

Si bien algunas versiones cuentan que el niño de 5 años fue arrastrado hacia el interior de la finca, la Policía no encontró pruebas de ello en las primeras investigaciones. Por lo que contó el abogado, él vio el incidente dentro de su propio territorio.

“Cuando encuentro a la criatura, ensangrentada y llena de tierra, lo primero que hago es taparle una salida de sangre que tenía en el cuello; y me voy a mi casa corriendo para limpiarlo, para ponerle algo de alcohol y aplicar un torniquete en esa herida, mientras le gritaba a mi esposa que llamara a la ambulancia”, contó Ricardo Ganum.

“En eso, llegaron los padres y los vecinos del niño. Los subí a la camioneta y los llevé a la sala de salud”, agregó el hombre, antes de manifestar su molestia por los comentarios de la comunidad. “Se llegó a decir que me quería robar al niño para ocultarlo por ahí. La gente ha hablado barbaridades”, dijo al respecto.

De hecho, Ricardo asegura: “Lo primero que hice, después de llevar a los padres con el niño a la sala de salud de Junín, fue ir a la comisaría a entregarme y les dije que había ocurrido un hecho nefasto, y les indiqué que manden personal a la finca para tomar las primeras medidas de rigor”.

Sobre la condena popular

Mientras Ricardo cuenta su versión de los hechos, afuera de su casa hay una manifestación autoconvocada por la gente. “Yo le voy a responder solamente a los padres del menor y a la justicia, no tengo por qué someterme a ninguna vejación de un jurado popular”, aclaró en primera instancia.

Y agregó: “Gracias a Dios el niño está evolucionando bien, que es lo único que me importa ahora. Después llegará la hora de responder penal y civilmente. Yo no le escapo a mi responsabilidad. Si tengo que ir preso, iré preso, pero es una cuestión judicial y no puede ser popular, como se está convirtiendo”.

Luego de repetir que “lo único que me interesa es que ese niño salga del hospital”, el hombre contó que durante la mañana (por ayer) fue a la Fiscalía Correccional de San Martín porque “quería declarar, para por lo menos en el expediente decir que no soy ese monstruo que están diciendo”.

Para finalizar, Ricardo manifestó: “También es cierto que se tienen que replantear qué hacía un niño en mi finca. Yo hice un acto de largar a los perros para que anden por mi finca, no para que vayan a otro lado y traigan un niño para atacarlo”. Y agregó: “Yo actué para salvar ese niño, que es lo único que me interesaba”.