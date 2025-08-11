Habló el albañil que encontró los restos de Diego Fernández Lima donde vivió Gustavo Cerati

Cristian, una de las personas que encontró los restos de Diego Fernández Lima, dialogó con la prensa sobre su hallazgo. “Estábamos trabajando y haciendo la excavación y, sin querer, encontramos un par de huesos", dijo el albañil.
El albañil deberá presentarse mañana ante el fiscal, en un caso que ya está prescripto. “Por ser curiosos cavamos más”, aseguró Cristian.
Cristian, una de las personas que encontró los restos de Diego Fernández Lima, dialogó con la prensa sobre su hallazgo. “Estábamos trabajando y haciendo la excavación y, sin querer, encontramos un par de huesos", dijo el albañil.
Y detalló: "Al ser curiosos, seguimos excavando más y constatamos que era huesos de humanos. Así que llamamos a la Policía”. El hombre se encontraba junto a otros trabajadores cuando descubrió los restos óseos. Ante este hecho, la Justicia busca resolver el misterio que durante 41 años hubo sobre la desaparición de Diego.
Cristian manifestó que pronto se dieron cuenta que habían encontrado huesos humanos mientras trabajaban. "No cualquiera podría imaginar que había un cadáver, y en ese estado también, donde estaba a poca profundidad. Ponele que a 60, 70 centímetros del suelo".
Además aseguró que el hallazgo se produjo "casi pegado" al paredón de la medianera que estaban haciendo, pero en "la parte lindera del vecino". Así lo confirmó a TN, a la vez que afirmó: “Te supera. Nadie se espera encontrar una cosa así“.
Además relató que les avisaron a los vecinos: ”Vinieron y empezaron a ser curiosos también y a ver qué es lo que pasaba, porque tampoco sabían del caso”. Luego afirmó que entre esos curiosos estaban los integrantes de la familia Graf: “Estaba la señora. Ella fue la que llamó a la Policía”.
Cristian está citado para que declare mañana en la causa que investiga Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. Además trascendió que el principal sospechoso por la muerte de Diego se presentó este lunes, para ponerse a disposición de la Justicia.
Se trata de Cristian Graf. Las fuentes detallaron que se le comunicó que aún no se adoptó ningún temperamento en torno a él y se le brindó la dirección de la Defensoría Oficial que le tocaría, en caso de ser necesario. Más allá de eso, el caso está prescripto.
Luego de asistir a la fiscalía, Graf regresó a su casa de Cohglan y rechazó las acusaciones en su contra. “¿Fuiste quien asesinó a Diego Fernández?“, le consultaron desde El Trece. Se escuchó un rotundo ”¡Noooo!“.
Al mismo tiempo, Perrando tenía previsto para este lunes y martes tomar testimoniales en la sede de la fiscalía a excompañeros de colegio de la víctima y del sospechoso. También haría lo mismo con los obreros de la empresa que hizo la excavación y demolición en la casa en la que se descubrieron los restos.