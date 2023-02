Guaymallén celebra su fiesta y presentará a su reina, elegida virtualmente y sin mostrar los rostros de las candidatas

Guaymallén celebra hoy una Fiesta de la Vendimia muy especial: la primera después del intento, el año pasado, por eliminar la elección de su reina departamental. Sin embargo, no habrá esta vez oportunidad de conocer a las candidatas distritales, porque no se mostrarán ni su rostro ni sus nombres. Tampoco habrá mucho tiempo para elegirlas, sino que habilitará una elección virtual sólo por 24 horas.

Como se sabe, Guaymallén prohibió mediante una ordenanza, en 2021, la elección de reina departamental, por considerar esta tradición como una práctica que cosifica a la mujer. El hecho derivó en una serie de protestas y hasta en la realización de una “vendimia paralela” en la que fue elegida la “reina blue”, Julieta Lonigro, a quien sin embargo no dejaron participar en la fiesta oficial.

Julieta Lonigro no podrá entregar la corona al no ser reconocida por el municipio.| Foto: Mariana Villa / Los Andes

Pero las arremetidas contra la decisión continuaron por la vía judicial, hasta que el 25 de enero la Suprema Corte de Justicia de la provincia confirmó que el municipio de Guaymallén está obligado a elegir a su reina de la Vendimia.

Esto derivó en un proceso a contrarreloj en el que el municipio abrió inscripciones para las postulantes, aunque advirtió que haría un proceso muy exigente de selección. Ese proceso concluyó el lunes 30, con una repercusión notable. Según datos del mismo municipio, “de la convocatoria inicial, donde se inscribieron 163 residentes del departamento de Guaymallén, 125 realizaron las capacitaciones, que incluyeron contenidos de historia, cultura, enoturismo, producción, geografía y derechos humanos. Finalmente, 113 aspirantes se presentaron a rendir el examen obligatorio y eliminatorio, compuesto por una parte teórica y una relacionada a experiencias de vida y proyectos personales. Del total, solamente cuatro resultaron desaprobadas. Tras la instancia evaluatoria, se estableció un orden de mérito y los resultados obtenidos fueron debidamente notificados a cada participante”. De allí surgieron 19 candidatas.

Dado que el municipio “ratifica la decisión de que las políticas de género se constituyan en políticas de Estado, la elección de la representante departamental 2023 no estará condicionada por rasgos estéticos ni físicos, sino que el público las conocerá a través de sus deseos de representar a Guaymallén y de los aspectos que ellas mismas pusieron en valor como parte de sus historias de vida”.

Esto se traduce en que en la plataforma habilitada para votar (https://sistemas.guaymallen.gob.ar/vendimia2023) no se puede ver ni los rostros ni los nombres de las candidatas. Sólo aparece una frase de apenas 20 o 30 palabras, que será la que sirva para que los afincados en el departamento puedan hacer su elección. “Como se mencionó anteriormente, a través de esas expresiones comparten su visión, experiencia, proyectos y/o aportes a la comunidad local. Los interesados en votar deberán registrarse para autenticar su identidad, con el requisito excluyente de tener domicilio en Guaymallén en su DNI. Una vez completado ese paso, los vecinos podrán votar a una representante a través de la frase que la identifica. Es importante aclarar que sólo podrá elegirse una del listado y que tendrán tiempo de hacerlo hasta el viernes 10 de febrero a las 13″, explica el comunicado.

“Nada que celebrar”

Paula García, quien fuera representante de Guaymallén y reina nacional de la Vendimia en 2007, puede considerarse una de las responsables de torcer la decisión inicial del municipio, con su campaña al frente de la Coreguay (Comisión de Reinas de Guaymallén) para llevar el hecho a la justicia. En la víspera de la fiesta de su departamento, y con la vuelta de la reina de la Vendimia, reconoció que está muy contenta “por el resultado del fallo. Creímos desde el principio que esta ordenanza era anticonstitucional e iba en contra de los derechos individuales de las mujeres para participar de un evento que nuclea y convoca a toda la provincia. Además, esa ordenanza no tuvo debate previo para que nosotras presentáramos los argumentos que sí pudimos presentar en la Corte”.

Paula García. | Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Sin embargo, al mismo tiempo, destacó que no es algo para celebrar: “Que Guaymallén vuelva a tener reina es lo que corresponde, no deberíamos festejar eso ya que nunca debió pasar lo contrario. En torno a una fiesta tan nuestra como esta, resulta inconcebible que se altere una parte de ese todo de ese patrimonio”.

La reina de mandato cumplido también se alegró por la cantidad de aspirantes que se presentaron. “Se inscribieron más de 150 chicas y eso es histórico, nunca había pasado en Guaymallén”.

Por otra parte, fue crítica con respecto a otros aspectos, sobre todo al hecho de que no haya una representante por distrito. “Teniendo en cuenta la cantidad de chicas que se presentaron, y que más de 100 aprobaron, lamento que no todos los distritos pueden tener una representante. Eso no está establecido en el reglamento de elección de reinas de Guaymallén, aprobado en 2018. Allí dice que cada distrito debe tener su representante, y en el caso de que no lo tenga, se debe elegir a la que quedó segunda en otro distrito para representar a los vacantes. Guaymallén se compone de 21 distritos, por tanto debería haber una mujer que represente a cada rincón del departamento”.

Sí elogió que la elección de las candidatas sea a través de la presentación de un proyecto, pero enfatizó que “una breve frase no sirve para elegir a una representante. Se critica mucho que las reinas no saben expresarse, y en este caso, una sola frase no me sirve para conocer a una persona, a la que tengo necesidad de verla. Creo que deberían haber trabajado más en la oratoria y haber mostrado a las chicas desde ese lado, ya que es un complemento, una capacidad que se tiene que desarrollar”.

También se permitió una opinión “muy a título personal”: “Me parece bastante exigente el proceso que se hizo en tan breve período, pero espero que lo que le han hecho estudiar a las candidatas lo puedan aplicar (desde el municipio) en el año, porque sería incoherente exigir tanto y que después no se haga la acción que deba ocupar esa chica”. Y resaltó: “Ojalá los ciudadanos podamos exigir tanto como se ha exigido acá a las gestiones (gubernamentales) y evaluarlas, porque de esa manera mejoraría la gestión, ya que los políticos y funcionarios a veces se desempeñan toda la vida en esos cargos y toman decisiones importantes para el futuro para el camino de un municipio, una provincia o un país”.

El espectáculo

Pero la Vendimia no es sólo elección de reinas, y en lo que sí abunda la información que proporcionó Guaymallén es en el detalle del espectáculo de la Vendimia departamental, que se realizará en la Rotonda de Salcedo (Severo del Castillo y Godoy Cruz) como preludio al inicio del Festival Provincial del Camote, que traerá la presentación de numerosos artistas. La entrada a la fiesta vendimial será libre y gratuita.

El recordado poeta mendocino.

El espectáculo comenzará a las 19, con una bendición ecuménica de los frutos y una presentación musical de María Eugenia Fernández. Luego, a las 21, comenzará el espectáculo principal, que lleva por título Una historia del Nuevo Cancionero y se constituirá en un verdadero homenaje a Armando Tejada Gómez, poeta y referente de esa vanguardia folclórica, ya que consistirá en una adaptación de una novela del poeta, titulada Dios era olvido.

Para el espectáculo se ha previsto la participación de 300 artistas, entre músicos, bailarines, actores, teatristas de sombras, cineastas e iluminadores, entre otros.

Según el cronograma previsto por el municipio de Guaymallén, al finalizar esa puesta en escena, llegará la hora de la distinción a los “cultores del trabajo”; “sello innovador del municipio para poner en valor a aquellas personas del departamento que aportan su labor y compromiso por el bien social. Es un reconocimiento a quienes, justamente, reflejan la cultura del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad y la dedicación a la comunidad”, según explica el comunicado de prensa.

Como broche de oro de la fiesta, llegará un homenaje musical al recientemente fallecido Marciano Cantero, líder de los Enanitos Verdes. Este homenaje estará a cargo de su hijo, Javier Cantero, quien será acompañado por una selección de músicos mendocinos “que formaron parte de la carrera memorable” del autor de La muralla verde.

Más propuestas en el predio

Junto con la propuesta artística, el municipio informó que también habrá otros atractivos en el predio, como “un sector con artistas visuales, un espacio literario con escritores, puestos de artesanos, food trucks, patio de comidas, bodegas, cervecerías artesanales, representantes del sector productivo local con sus especialidades y productos, la carpa institucional de Turismo y sus actividades lúdicas sobre la Capital del Espumante, y el stand de Ambiente con su invitación al reciclaje inclusivo y al ecocanje”.

Además, Guaymallén sumará su “móvil de Salud”, que ofrecerá folletería y consejería sobre prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, además de controles y vacunación Covid. Para los dos días siguientes, en el mismo predio, está prevista la realización del Festival del Camote, con la presencia de numerosos artistas locales.