Golpe al tráfico de fauna en Mendoza: rescatan aves silvestres que vendían por redes sociales

En un operativo conjunto entre el Ministerio de Energía y Ambiente, el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio Público Fiscal, la provincia de Mendoza logró desbaratar una red de comercio ilegal de aves silvestres . Los ejemplares eran ofrecidos a través de diversas redes sociales , una modalidad que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

La intervención fue el resultado de una investigación del Departamento de Fauna Silvestre . Mediante tareas de rastreo en redes sociales y ciberpatrullaje, se lograron identificar puntos de acopio en los departamentos de San Martín y Las Heras .

Durante los allanamientos, personal policial de delitos no especializados constató la tenencia de fauna protegida sin ningún tipo de documentación legal. Entre las especies incautadas se encuentran:

Ignacio Haudet , director de Biodiversidad y Ecoparque, destacó que varias de las especies rescatadas no son autóctonas de Mendoza, lo que "evidencia posibles maniobras de tráfico interprovincial de fauna ".

El funcionario sumó que " se calcula que 9 de cada 10 animales mueren durante la captura o el transporte debido a la asfixia, deshidratación o el manejo brutal al que son expuestos ". Asimismo, señaló que las redes sociales han transformado el tráfico de aves en una actividad "más rápida, anónima y masiva", trasladando lo que antes ocurría en ferias clandestinas a la pantalla del celular.

Tras el operativo, las aves fueron trasladadas de inmediato al Centro de Rescate YPF. Allí, un equipo de veterinarios comenzó con las evaluaciones sanitarias y los procesos de rehabilitación.

Una práctica que nos afecta a todos

El comercio ilegal de vida silvestre es considerado el cuarto negocio ilícito más lucrativo del mundo. Sin embargo, su principal consecuencia no se mide en términos económicos, sino en la pérdida de biodiversidad, el deterioro de los ecosistemas y los riesgos sanitarios asociados al traslado y hacinamiento de animales en condiciones inadecuadas.

La protección de la fauna silvestre es una responsabilidad compartida, y evitar la compra de animales extraídos de su ambiente natural es una de las acciones más efectivas para desalentar el tráfico y preservar la biodiversidad de la región y del país.

Para combatir estas prácticas, es central el trabajo articulado entre organismos provinciales y el sistema judicial. La colaboración ciudadana es fundamental para la detección temprana de estos delitos.

Las denuncias oportunas permiten actuar con mayor rapidez, reducir el sufrimiento animal y frenar circuitos ilegales que afectan gravemente al patrimonio natural.

Los canales oficiales disponibles para reportar casos de tenencia, venta o captura ilegal de fauna silvestre: