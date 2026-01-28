Lo imputaron por usurpar tierras de Abel Pintos, la causa se cayó pero no puede conseguir trabajo

El arranque del 2026 dista bastante de ser ideal para Alberto "Tito" Angulo (35) y su familia . "Empecé el año con el pie izquierdo, en lo que tiene que ver con salud y con lo laboral" describe el hombre, con simpleza, humildad y, a pesar de todo, optimismo.

Este conflicto derivó en una denuncia y una causa judicial que terminó con el matrimonio imputado y, posteriormente, desalojado (junto a sus cuatro hijos). Al haberse resuelto el conflicto de fondo, el abogado de Pintos y su socio (Marcelo González) decidió no avanzar con la acusación contra la familia y acceder oficialmente al sobreseimiento de ambos en la causa . En pocas palabras, se acordó "limpiar" a Angulo y Ferreyra y que no cargaran con delito alguno en sus espaldas.

El detalle es que la audiencia oficial de sobreseimiento -resolución ya acordada entre las partes- en la Justicia mendocina se viene dilatando , por lo que ambos figuran todavía con esa acusación oficial. Y, aunque se trata de una mera formalidad, en el día a día se convierte en un obstáculo . De hecho, a comienzos de año Angulo estuvo a punto de comenzar a trabajar en un supermercado . Pero cuando llegó el momento de revisar antecedentes penales, "saltó" en el sistema que "Tito" Angulo arrastra una imputación por usurpación de tierras . Y la chance de conseguir el trabajo se esfumó.

"Fue un bajón, pero también creo que por algo pasan las cosas. Porque después de que me rechazaran en esa entrevista, me agarró una infección urinaria . Empecé mal el 1 de enero, me internaron el 5 y, como se había complicado y se había abierto la infección, me tuvieron que operar el 20 ", cuenta Angulo a Los Andes , y agrega que recibió el alta el miércoles 21 de enero. De a poco, "Tito" regresará a lo que ha hecho toda su vida para ganarse la vida: changas en la construcción .

Además, para sumar una adversidad más en su día a día -como si ya no fuesen suficiente- la construcción de la nueva casa de la familia en el terreno que les cedió un amigo se ha estancado. Pero ello no desanima a los Angulo Ferreyra, quienes ya han recibido ayuda desde todo el país para poder levantar una vez más su casa (ojalá que esta vez ya sea la definitiva).

El conflicto menos esperado, por la familia y por Abel Pintos

A fines de febrero de 2024, Angulo y su esposa adquirieron su lote de 1.500 metros en Lavalle tras comprárselo a un hombre de apellido Morales. Con los ahorros de toda su vida -más una indemnización que el hombre recibió luego de un accidente sufrido en una obra en las que trabajaba-, la familia encontró un posteo en Facebook donde se ofrecían lotes en San Francisco. Lo compraron, se instalaron y se mudaron al lugar.

En noviembre de 2024, Marcelo González -acompañado por el intendente de Lavalle, Edgardo González, entre otros- llegó al lugar para recorrer las 93 hectáreas que habían adquirido meses antes a un banco privado que las ofrecía a la venta. Y, para su sorpresa, allí se encontraron con la familia Angulo Ferreyra viviendo en el lugar. También la familia se sorprendió al verlos, y más todavía cuando González les informó que era -junto con Abel Pintos- el flamante dueño de esas tierras (con el lote de la familia incluido)

Show Abel Pintos en Mendoza 2025 Abel Pintos ni se imaginaba la disputa en que estaban envueltas las tierras que compró en Mendoza. Los Andes / Delfina Álvarez

Entre ambos vendedores -Morales y el banco- jamás existió vínculo alguno. Mientras que Morales hizo el traspaso de los títulos posesorios al matrimonio, la entidad financiera era la dueña registral de las 93 hectáreas, que fue lo que incluyó en la transacción con Marcelo González y Abel Pintos.

Aunque este conflicto entre dos actores distintos que -por separado- vendieron las mismas tierras no llegó a instancias judiciales, sí llegó al Ministerio Público Fiscal de Mendoza una denuncia de los abogados de Pintos y González contra Angulo y Ferreira.

La imputación, el desalojo y el fin del conflicto que se demora

Abel Pintos y su socio adquirieron esas 93 hectáreas para el desarrollo de un proyecto productivo y educativo que involucra pistacho y olivos. Abogado mediante, denunciaron a la familia que estaba en las tierras que habían comprado. En tanto, también acompañados por sus abogados, Angulo y Ferreyra presentaron la documentación con que contaban y que habían recibido cuando le compraron su lote a Morales.

Con la prueba recabada y tras algunas audiencias entre las partes -en las que se intentó una conciliación, que fracasó-, el fiscal Juan Carlos Alessandra imputó en marzo del año pasado al matrimonio por "usurpación de inmueble".

Abel Pintos en Mendoza en sus terrenos en Lavalle Abel Pintos visitando sus terrenos en Lavalle. Captura

A raíz de ello, se les fijó a la pareja y sus cuatro hijos una serie de plazos significativos para que se retiraran por sus medios del lugar y se llevaran sus cosas. Hasta que finalmente el miércoles 28 de mayo de 2025, con la presencia de efectivos policiales y de personal judicial, la familia fue desalojada del lote en San Francisco.

Durante ese procedimiento no hubo incidentes y la familia no opuso resistencia, por lo que cargaron la mayor cantidad de pertenencias en camiones prestados por la Municipalidad de Lavalle y las trasladaron a un terreno de Jocolí Viejo -también en Lavalle- donde un conocido de "Tito" les ofreció parte de su terreno para que construyeran su nueva casa, y donde se encuentran ahora.

La resolución pacífica del conflicto derivó en que, por pedido de Pintos y su socio, el abogado

El 29 de mayo del año pasado, el día después del desalojo pacífico, Pablo Teixidor -abogado de Abel Pintos y de Marcelo González- notificó a la fiscalía que ya tenían pleno control de la propiedad. Además, dejaron en claro que se sentían resarcidos.

Los denunciantes consideraron que, habiendo recuperado ya las tierras y ante la posibilidad de que Angulo y Ferreyra hubiesen sido víctimas de un ilícito dentro la operación que cerraron con Morales, no tenía sentido continuar con la acusación. En síntesis, se trató del paso previo para avanzar en el sobreseimiento dentro de la causa para el matrimonio y para que se cayera la causa penal.

Desalojo Abel Pintos.jfif La familia Angulo Ferreyra fue desalojada de las tierras del cantante Abel Pintos en mayo de 2025. Gentileza.

Carlos Aguinaga, uno de los abogados de la familia lavallina, explicó que se fijó una primera audiencia para oficializar el sobreseimiento de Alberto Angulo y de Yésica Ferreyra. No obstante, no pudo celebrarse y se postergó (sin fecha aún).

"No se ha vuelto a fijar fecha todavía. Pero es un caso menor y donde no se va a discutir el sobreseimiento, por lo que va a ocurrir", confirmó Aguinaga. El detalle es que, tal y como experimentó en primera persona Angulo, hasta tanto ello no ocurra, figurarán como imputados por el delito de usurpación.

Se trabó la construcción de la casa nueva

En una parcela dentro de la granja de un conocido de Angulo en Jocolí Viejo, la familia comenzó a levantar su nuevo hogar durante la segunda mitad de 2025. El hombre les ofreció comprar -en cuotas y con facilidades- este sector a cambio de 5 millones de pesos.

Durante los primeros meses fue el propio "Tito" quien puso manos a la obra para comenzar a levantar su casa. Y, tras conocer la historia de la familia por las notas de Los Andes, gente de todo el país comenzó a ayudar con dinero, materiales y mercadería.

Familia Abel Pintos 6.jpg La nueva casa de la familia desalojada de las tierras de Abel Pintos. Gentileza.

La familia hasta inició una campaña para recaudar ayuda, y abrió una cuenta de Instagram donde cuentan su historia y muestran los avances en la que será su nueva casa (https://www.instagram.com/angulo.ferreira/).

Sin embargo, distintos trabajos que le fueron surgiendo a Angulo derivaron en que se estancara el avance de la nueva casa. Y también la ayuda comunitaria fue menguando. No obstante, la familia se entusiasma con retomar la construcción ni bien puedan. Por ello mismo Alberto Angulo deja su número de teléfono para quienes quieran comunicarse con él y puedan ofrecerle algo de ayuda (2613 344989).