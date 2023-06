Godoy Cruz exigirá detectores de monóxido en obras privadas desde julio

Sólo en lo que va del mes de junio hubo 30 personas que se intoxicaron por la acción del monóxido de carbono, que es un gas muy peligroso que emana de los artefactos de calefacción cuando funcionan mal. Las fugas de gas han provocado la pérdida de cuatro vidas en lo que va de 2023, por lo que en la estación más fría del año se hace tanto hincapié en hacer las revisiones de los aparatos con un gasista matriculado antes de su encendido.

La buena noticia es que, con la tecnología de hoy, se puede evitar la concentración del monóxido y el dióxido de carbono en los espacios mediante la ayuda de los detectores de gases que están homologados por órganos especializados, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y que a partir de julio será obligatorio para la aprobación de obras privadas en Godoy Cruz.

La iniciativa estuvo sin aplicarse desde el año 2020, cuando fue aprobada bajo la autoría de Martín González (Frente de Todos), quien se mostró sorprendido de que no se haya reglamentado y puesto en vigencia por parte de la intendencia de Tadeo García Zalazar en tiempo y forma.

La falta de reglamentación hizo que virtualmente no tuviera consecuencias hasta la actualidad y por eso estará operativa recién en julio. La exigirá la Dirección de Obras Particulares, que está en la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de ese municipio.

Como es de rigor, Los Andes intentó hablar con la funcionaria a cargo y recabar mayores datos sobre los beneficios de contar con un dispositivo que alerta sobre una alta concentración de este gas venenoso, pero no tuvo acceso a los detalles.

El presidente del Concejo Deliberante de Godoy Cruz, Fabricio Cuaranta, atendió a los medios para explicar por qué se tardó tanto tiempo en la publicación y en la redacción de la reglamentación, que estará lista y en vigencia en julio.

“Esta ordenanza salió a mediados de julio de 2020. Cualquier ordenanza que sale aprobada por un Concejo Deliberante de los departamentos de Mendoza la tiene que promulgar el intendente y la tiene que trasladar al Boletín Oficial de la provincia. De esta manera se informa a la población que va a regir a partir de tal fecha. Posteriormente, con el decreto reglamentario, se le da forma a esa ordenanza y se identifica la autoridad de aplicación”, detalló Cuaranta. “Nosotros aprobamos esa ordenanza y por un error involuntario no se mandó a publicar”, se excusó.

Adelantó que se está redactando el decreto reglamentario y que estiman que en unos días estará operativo.

Se exigirá para habilitar obras particulares

Fabricio Cuaranta sostuvo que a partir de las nuevas habilitaciones, todos los vecinos de Godoy Cruz deberán consignar que tienen estos detectores, los que deberán ser homologados por las autoridades pertinentes.

A la hora de las inspecciones, deberán estar exhibidos estos aparatos que tienen un precio estimado en el mercado desde los $5.000 a los $40.000, dependiendo de las prestaciones, el tipo de aviso que efectúa, la calidad del artefacto y la marca. Algunos detectan la emanación de gas. La clave es que la alarma se active antes de que las personas sientan algún síntoma de intoxicación, como mareos, náuseas, somnolencia o cansancio.

Una iniciativa de la oposición

El concejal Martín González dialogó con este diario y explicó: “Esta norma fue el resultado de un trabajo de investigación a partir de la muerte de toda la familia del senador Luis Naidenoff por monóxido de carbono. Empezamos a buscar qué marco se le podía dar en Mendoza y visitamos el INTI para analizar cuáles eran los mejores prototipos. Estos tienen que tener sí o sí una alarma lumínica o sonora y lo que nosotros recomendamos es que se alimente con energía eléctrica y no a pilas, porque se agotan y puede pasar que el usuario no se dé cuenta de que no funciona”.

Sobre el tiempo muerto en el que estuvo esta acción que previene este enemigo silencioso, que mata al año a unas 200 personas en Argentina, González lamentó que no se haya aplicado en lo inmediato y advirtió: “Vamos a estar más atentos. Una vez que se aprobó todo quedaba en manos del Ejecutivo”.

Como edil, ha trabajado en conjunto con otros municipios, como el de Luján de Cuyo, donde se aprobó una ordenanza similar. Mientras que en la Legislatura hay otros dos proyectos para que los detectores se hagan masivos en Mendoza.

“Lo que nosotros proponemos y llevamos a otros municipios son los detectores homologados. Hay muchas cosas en el mercado pero lo realmente útil es que se ilumine y que, además, suene este artefacto para que la persona afectada pueda reaccionar e inmediatamente abrir las ventanas y ventilar para reponerse de los síntomas”, aclaró el mentor de esta iniciativa.

A partir de ahora, La Dirección de Obras Particulares lo pondrá como una exigencia más antes de habilitar cualquier vivienda en Godoy Cruz.

Qué pasa en el resto de las comunas

Los Andes consultó a algunos municipios del Gran Mendoza, donde el procedimiento habitual es exigir medidas de seguridad en la instalación de los aparatos como cocinas, calefactores y calefones, entre otros.

“Toda instalación debe ser realizada por gasistas matriculados y debe contar con la aprobación de Ecogas”, informaron desde la Municipalidad de la Ciudad, como de Guaymallén. Aunque en el Concejo Deliberante de Capital están estudiando incorporar estos detectores como lo exige Godoy Cruz.

