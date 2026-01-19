Gloria Cisneros, la maestra argentina que está entre los 10 mejores docentes del mundo

En diálogo con "Haciendo Cumbre" de Aconcagua Radio, la docente de una escuela rural en el monte chaqueño fue seleccionada como finalista del Global Teacher Prize y viajará a Dubái para representar a la Argentina.

Gloria Cisneros, una docente chaqueña de 39 años, ha sido reconocida internacionalmente al quedar seleccionada entre los diez candidatos finales al Global Teacher Prize 2026. Este galardón, que busca al mejor docente del mundo, recibió en esta edición más de 5.000 nominaciones provenientes de 139 países, posicionando la labor de la argentina en la cúspide de la educación global.

Cisneros desempeña su labor en la Escuela Rural N° 793 "Don Carlos Arnaldo Jaime", situada en el paraje La Sara, dentro de la jurisdicción de Taco Pozo, Chaco. En esa institución cumple el rol de personal único, lo que implica que tiene bajo su responsabilidad tanto la dirección como la enseñanza simultánea de alumnos de primero a séptimo grado, incluyendo a niños "oyentes" de nivel inicial.

En diálogo con "Haciendo Cumbre", de Aconcagua Radio, contó sobre el impacto de esta nominación: “Todavía no caigo, pero estoy muy feliz por este reconocimiento, no solo a mi trabajo personal, sino al de toda la comunidad de la escuela Zapata. Estar en el top 10 ahora realmente ha sido para nosotros también una gran sorpresa”.

"Es un impulso enorme. "Docentes que Inspiran" busca visibilizar las buenas prácticas docentes, y estar ahí es un honor. Pero como siempre digo, uno no trabaja para los premios, sino por y para los alumnos. Esto nos motiva a seguir innovando y buscando formas de que la escuela sea un lugar donde ellos quieran estar, participar y crear", agrego la docente.

El trabajo de Gloria se caracteriza por la integración de la tecnología en contextos rurales mediante el uso de la plataforma virtual internacional Pigmas, aplicada en su aula desde el año 2024. Asimismo, destaca que el éxito de su gestión educativa depende del acompañamiento de la comunidad: “Somos un trabajo en equipo porque sola no se podría”, señaló al referirse al rol fundamental de las familias en el aprendizaje de los chicos.