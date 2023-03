Giuliana Lucoski regresó al Hospital Central para agredecer al personal médico que la cuidó tras su grave accidente

El agradecimiento de la reina nacional de la Vendimia 2016, Giuliana Lucoski para con los médicos y personal del Hospital Central de Mendoza será eterno. Al menos así lo evidenció la soberana de mandato cumplido durante las últimas horas y con un acto por demás noble y emotivo. Y no es para menos, ya que la joven llegó a ese centro asistencial con un cuadro clínico por demás grave en mayo del año pasado, luego de protagonizar un grave e impactante accidente de tránsito cuando circulaba en moto con su entonces novio (actual esposo) por el Acceso Sur.

Este jueves, Giuliana visitó a los médicos de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI 5) del Hospital Central, donde pasó casi 60 días internada luego del brusco accidente. La reina nacional de la Vendimia 2016 aprovechó, además, para agradecer, acompañar y fotografiarse junto a los especialistas que hicieron todo lo posible -y más- por revertir el grave cuadro con el que la joven había llegado trasladada luego del choque hace casi 10 meses. Y también visitó a los trabajadores de todos los sectores por los que pasó durante su recuperación.

Giuliana Lucoski visitó a los trabajadores del Hospital Central que la cuidaron durante casi 2 meses. Foto: Facebook Hospital Central.

El eterno agradecimiento de Giuliana hacia los médicos del Hospital Central

“Hoy ingresó caminando, acompañada por quien nunca se separó de ella ni un solo segundo, su mamá, y con una sonrisa que expresaba su agradecimiento en cada paso que daba. Su visita fue espontánea, las y los enfermeros, médicos, kinesiólogos y personal de limpieza, entre otros, que la vieron tantos días acostada en una cama, hoy se veían visiblemente emocionados”, destacaron las autoridades y trabajadores del Hospital Central en una emotiva nota publicada en las redes sociales.

“No pasa seguido que los pacientes vuelvan a visitarnos; es una alegría ver lo bien que estás después de todo lo que pasaste”, fueron algunas de las palabras con que recibieron a Giuliana los trabajadores que, durante dos meses, estuvieron permanentemente a su lado, noche y día.

Según indicaron desde el Hospital Central -y en esa misma nota emotiva, donde incluyeron algunas fotos con la reina-, aprovecharon la visita para repasar anécdotas, fundirse en abrazos y contagiarse entre sí risas y llantos de alegría.

“Estamos hablando de Giuliana Lucoski. Muchos la recordarán por ser Reina Nacional de la Vendimia, pero para este hospital es una paciente más de los cientos que se reciben constantemente, a los que se les brinda la mejor atención profesional y humana, a quienes se atiende con dedicación y cariño”, sintetizaron desde el Central.

“Yo me siento muy bien, no me acuerdo de las caras de la mayoría, pero los llevo conmigo siempre porque me ayudaron a mí y acompañaron a mi familia en un momento muy duro. Voy a seguir viniendo, quiero visitar todos los turnos y no parar de decir gracias” les dijo Giuliana a quienes fue a visitar.