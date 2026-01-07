Ganancias millonarias: Bayer demanda a fabricantes de vacunas contra el Covid por el uso de tecnología de ARNm

Bayer , a través de su filial Monsanto, presentó una serie de demandas judiciales en Estados Unidos contra algunos de los principales laboratorios que desarrollaron vacunas contra el Covid-19 , a quienes acusa de haber utilizado sin autorización tecnología propia vinculada al ARN mensajero (ARNm). La información fue difundida por la agencia Reuters.

Según confirmó un vocero de la compañía, la demanda fue presentada este martes ante un tribunal federal de Delaware contra Pfizer , BioNTech y Moderna . Bayer sostiene que estas empresas habrían infringido patentes al aplicar una tecnología desarrollada por científicos de Monsanto en la década de 1980, originalmente destinada a reforzar el ARNm en cultivos agrícolas y mejorar la estabilidad del material genético.

De acuerdo con la acusación, ese desarrollo —pensado para hacer plantas más resistentes a plagas— habría sido adaptado para estabilizar el ARNm utilizado en las vacunas contra el coronavirus, sin el consentimiento del titular de la patente.

Al caso de estas tres empresas se suma otra de similares características. Es que en paralelo, Bayer inició otra acción judicial contra Johnson & Johnson en un tribunal federal de Nueva Jersey . En este caso, argumenta que la farmacéutica empleó un proceso basado en ADN durante la fabricación de su vacuna que también violaría derechos de propiedad intelectual de la compañía alemana.

Las presentaciones judiciales se suman a un entramado de litigios por patentes en torno a las vacunas contra el Covid-19 , un negocio multimillonario desde el inicio de la pandemia. Entre los antecedentes figura la demanda que Moderna presentó en 2022 contra Pfizer por disputas similares.



Tal cual refleja la agencia, desde Bayer aclararon que la empresa no participó en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus ni produce o comercializa ninguna de ellas. Además, remarcaron que las demandas no buscan impedir la fabricación de los inmunizantes, sino obtener una compensación económica cuyo monto no fue especificado.

Ganancias millonarias por las vacunas contra el Covid

Según los balances informados por las propias compañías, Pfizer y BioNTech registraron en 2024 ingresos superiores a los 3.300 millones de dólares por las ventas globales de Comirnaty, su desarrollo contra el Covid. En tanto, Moderna obtuvo alrededor de 3.200 millones de dólares por Spikevax, cifras sensiblemente menores a las alcanzadas durante el pico de la pandemia. En tanto, Johnson & Johnson dejó de comercializar su vacuna contra el COVID en Estados Unidos en 2023.

Bayer sostiene que los avances logrados por los científicos de Monsanto hace más de cuatro décadas sentaron las bases para resolver uno de los principales desafíos del ARNm: su alta inestabilidad. Según la empresa, ese conocimiento fue clave y habría sido utilizado sin licencia por los actuales fabricantes de vacunas.