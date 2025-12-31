Fuego sin tregua en La Pampa: incendios forestales arrasaron más de 83 mil hectáreas

Las llamas afectaron zonas rurales del sureste provincial, donde brigadistas, bomberos y aviones hidrantes continúan las tareas de contención.

Más de 83 mil hectáreas fueron arrasadas por incendios forestales en La Pampa durante las últimas semanas, en un contexto marcado por altas temperaturas, sequía y fuertes vientos. Actualmente, permanecen activos tres focos en distintas localidades del sureste provincial.

Según confirmaron las autoridades, uno de los incendios se localiza en Jacinto Arauz, en la intersección de las rutas provinciales 1 y 28, mientras que otro foco continúa activo sobre la ruta 1, a la altura de Alpachiri, ambas zonas rurales cercanas al límite con la provincia de Buenos Aires. En esos sectores, brigadistas trabajaban este miércoles para evitar que las llamas sigan avanzando.

Múltiples focos de incendio en La Pampa Múltiples focos de incendio en La Pampa. Diario Pampero Además, se registró un tercer foco en la localidad de Hucal, específicamente en los parajes La Blanca Grande, La Aguara y La Marielita Wolff, donde intervienen Bomberos Voluntarios de San Martín.

En el operativo participan Defensa Civil provincial, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) y dotaciones de bomberos, con apoyo de aviones hidrantes para reforzar las tareas aéreas de combate.