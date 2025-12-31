Fuego sin tregua en La Pampa: incendios forestales arrasaron más de 83 mil hectáreas

Más de 83 mil hectáreas fueron arrasadas por incendios forestales en La Pampa durante las últimas semanas, en un contexto marcado por altas temperaturas, sequía y fuertes vientos. Actualmente, permanecen activos tres focos en distintas localidades del sureste provincial.
Según confirmaron las autoridades, uno de los incendios se localiza en Jacinto Arauz, en la intersección de las rutas provinciales 1 y 28, mientras que otro foco continúa activo sobre la ruta 1, a la altura de Alpachiri, ambas zonas rurales cercanas al límite con la provincia de Buenos Aires. En esos sectores, brigadistas trabajaban este miércoles para evitar que las llamas sigan avanzando.
Además, se registró un tercer foco en la localidad de Hucal, específicamente en los parajes La Blanca Grande, La Aguara y La Marielita Wolff, donde intervienen Bomberos Voluntarios de San Martín.
En el operativo participan Defensa Civil provincial, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) y dotaciones de bomberos, con apoyo de aviones hidrantes para reforzar las tareas aéreas de combate.
Desde el gobierno pampeano reiteraron el llamado a extremar las medidas de prevención, especialmente durante esta época del año, y solicitaron dar aviso inmediato ante la presencia de humo. Las autoridades recordaron que la mayoría de los incendios forestales se originan por negligencia o de manera intencional, por lo que insistieron en la responsabilidad individual para evitar nuevas emergencias.