23 de enero de 2026 - 20:54

Fin de semana caluroso y con alerta por tormentas con granizo en Mendoza: las zonas afectadas

El pronóstico del tiempo anticipa un sábado inestable y con una máxima de 35°C en la provincia.

Alerta por tormentas para este sábado en Mendoza

Alerta por tormentas para este sábado en Mendoza

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este sábado 24 de enero está pronosticada una jornada calurosa e inestable y donde persiste la alerta por tormentas en distintas zonas de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

Alerta amarilla por tormentas este viernes en Mendoza

Sigue el calor sofocante y renuevan la alerta por tormentas en Mendoza: el pronóstico para este viernes

Por Redacción Sociedad
Alerta por tormentas en Mendoza

Persiste la alerta amarilla por tormentas: el pronóstico para este jueves en Mendoza

Por Redacción Sociedad

Luego de un viernes con calor intenso y lluvias en la provincia, para este sábado se espera una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 35°C y la mínima será de 20°C.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas que afecta a todos los departamentos de la provincia de Mendoza. “El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indica el SMN.

Alerta por tormentas

A su vez, están pronosticadas precipitaciones en la zona de cordillera.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el domingo está pronosticada una jornada nublada con poco cambio de la temperatura, vientos del sur y tormentas con posible caída de granizo. La máxima será de 36°C y la mínima de 22°C.

El lunes está prevista una jornada donde mejorará el tiempo y habrá un leve descenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 23°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza

Miércoles caluroso y con alerta por tormentas en Mendoza: a qué hora y las zonas alcanzadas

Por Redacción Sociedad
Días de mucho calor en Mendoza

Se viene un martes caluroso en Mendoza: de cuánto será la máxima

Por Redacción Sociedad
Dos hombres en situación de calle fueron rescatados tras ser arrastrados por la corriente en Godoy Cruz

Rescate en Godoy Cruz: dos hombres fueron salvados tras ser arrastrados por la corriente en el zanjón Maure

Por Redacción Policiales
Días de mucho calor en Mendoza

Fin de semana caluroso y posibilidad de tormentas por la noche: así estará el tiempo en Mendoza

Por Redacción Sociedad