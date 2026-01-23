Fin de semana caluroso y con alerta por tormentas con granizo en Mendoza: las zonas afectadas

El pronóstico del tiempo anticipa un sábado inestable y con una máxima de 35°C en la provincia.

Para este sábado 24 de enero está pronosticada una jornada calurosa e inestable y donde persiste la alerta por tormentas en distintas zonas de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un viernes con calor intenso y lluvias en la provincia, para este sábado se espera una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 35°C y la mínima será de 20°C.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas que afecta a todos los departamentos de la provincia de Mendoza. “El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indica el SMN.

Alerta por tormentas A su vez, están pronosticadas precipitaciones en la zona de cordillera.

Pronóstico extendido en Mendoza Para el domingo está pronosticada una jornada nublada con poco cambio de la temperatura, vientos del sur y tormentas con posible caída de granizo. La máxima será de 36°C y la mínima de 22°C.