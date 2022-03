Feriado del 2 de abril: ¿Se traslada? ¿Cuándo habrá fin de semana largo?

Como sucede por ley desde el año 2000, el próximo 2 de abril se declara feriado nacional en Argentina, por lo que aquellos que pueden dedican el día al descanso de la rutina laboral y estudiantil.

Este 2022, el feriado cae en sábado. ¿Se traslada o no?

¿Qué se conmemora el 2 de abril?

Es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, iniciada el 2 de abril de 1982, cuando desembarcaron las tropas argentinas en las islas, usurpadas por Inglaterra desde 1833.

Con esta acción, la dictadura cívico-militar buscó ocultar la grave situación sociopolítica y económica en la que había sumergido al país.

El 14 de junio de 1982, a poco más de un mes del comienzo de la guerra, Argentina se rindió ante el enemigo usurpador. El saldo fue de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños muertos. Históricamente se considera que esta derrota militar aceleró el final de la dictadura.

Soldados argentinos patrullan cerca del aeropuerto de Malvinas en mayo de 1982. (Foto: Román von Eckstein)

El 22 de noviembre del 2000, el Gobierno nacional estableció el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas a través de la Ley 25.370. De esta manera, quedó derogada la ley de facto 22.769, del 28 de marzo de 1983, que había instituido en esa fecha el “Día de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur”.

A su vez, la Ley 25.370 fue modificada por la Ley 26.110, que le agregó la cualidad de inamovible a ese feriado nacional.

En esa fecha se intenta recordar a los argentinos fallecidos en la guerra y acompañar “el desconsuelo del olvido ingrato, el calvario del exilio interior, la vergüenza de tener que volver escondidos y no como héroes nacionales, la rabia de que haya importado más la derrota que la dignidad”.

Feriado del 2 de abril: ¿se traslada o no?

No, el feriado del 2 de abril no es trasladable, ya que fue establecido como inamovible. De este modo, en 2022 quedará en el mismo sábado y no habrá fin de semana largo.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

Del viernes 17 al lunes 20 de junio de 2022.

¿Cómo se pagan los feriados trabajados en Argentina? Imagen ilustrativa / Web

¿Cómo se pagan los feriados trabajados?

Como el feriado del 2 de abril es de carácter nacional e inamovible, los empleados no están obligados a trabajar. Si lo hacen, el empleador debe pagarles el doble. Es decir, el trabajador gana un 100% en comparación con un día normal.

Según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, en los feriados nacionales rigen las normales legales sobre el descanso dominical. En caso de que los trabajadores presten servicios, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual (es decir, el doble).

Turistas en el Cerro de la Gloria, ubicado en el Parque General San Martín de Ciudad. (José Gutiérrez / Los Andes)

¿Cómo se calcula el pago en día feriado?

El salario del trabajador mensualizado deberá dividirse por 30, restando un día que corresponde al feriado. A su vez, se deberá dividir el sueldo por 25 (art. 155 L.C.T.). Finalmente, a los 29 días del sueldo antes mencionado se le deberá agregar el día calculado con el criterio de las vacaciones -con lo cual percibirá una pequeña diferencia a su favor-.