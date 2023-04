Feriado de Semana Santa: qué pasa con el Jueves Santo y cómo se paga el Viernes Santo a quienes trabajan

Algunos trabajadores tienen ahora una semana más corta, lo que les permite disfrutar de un fin de semana extralargo, de cuatro días. Pero no es el caso de todos, ya que el Jueves Santo no es el feriado que muchos desean: se trabaja normalmente.

Qué tipo de día es el Jueves Santo

El Jueves Santo (6 de abril) es considerado un día no laborable y no es feriado. Esto significa que el empleador puede decidir que no se trabaja y otorgarlo como un día libre, pero, en caso de que la persona deba trabajar, se paga con normalidad. Por ejemplo, los empleados de comercio no recibirán una paga especial por estar atendiendo los negocios el jueves (ni el sábado 8).

Cómo se paga el Viernes Santo

En cambio, el Viernes Santo (7 de abril) es feriado nacional. Por lo tanto, los trabajadores pueden recibir paga doble.

Para poder calcular cuál será la diferencia en lo que cobren a fin de mes, se debe tomar el salario básico y dividirlo por 25: esa es la suma que se abona por día trabajado y, al pagarse doble, es lo que se sumará al sueldo bruto (total sobre el que después se aplicarán descuentos y quedará el neto o de bolsillo). Así lo indica la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.

Calvario (Foto: Ignacio Blanco / Los Andes)

Cómo atiende el comercio en Semana Santa

La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) informó que los comercios de la Capital se encontrarán abiertos, en horario normal o medio día, jueves y sábado, según lo desee cada rubro.

Mientras que el viernes sus puertas permanecerán cerradas. Asimismo, aclararon que aquellos rubros que se dediquen al turismo abrirán normalmente durante todo el fin de semana. Y sumaron que la institución, a modo de sugerencia, considera que lo mejor es abrir, debido a la gran afluencia de turismo que se encuentra en la provincia.

FERIADOS INAMOVIBLES DE 2023

Domingo 1° de enero (Año Nuevo)

Lunes 20 y martes 21 de febrero (Carnaval)

Viernes 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia)

Sábado 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

Viernes 7 de abril (Viernes Santo)

Lunes 1° de mayo (Día del Trabajador)

Jueves 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo)

Martes 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)

Domingo 9 de julio (Día de la Independencia)

Martes 25 de julio (Patrono Santiago - solamente Mendoza)

Lunes 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)

Viernes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

Lunes 25 de diciembre (Navidad)

FERIADOS TRASLADABLES DE 2023

Lunes 19 de junio (trasladado del sábado 17 por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes)

Lunes 21 de agosto (trasladado del jueves 17 por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín)

Lunes 16 de octubre (trasladado del jueves 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural)

José Gutiérrez / Los Andes

FERIADOS TURÍSTICOS DE 2023

Viernes 26 de mayo

Lunes 19 de junio

Viernes 13 de octubre

FINES DE SEMANA EXTRALARGO DE 2023 (CUATRO DÍAS)

Del sábado 18 al martes 21 de febrero (Carnaval)

Del jueves 25 al domingo 28 de mayo (Revolución de Mayo)

Del sábado 17 al martes 20 de junio (Güemes y Belgrano)

Del viernes 13 al lunes 16 de octubre (Diversidad Cultural)

FINES DE SEMANA LARGO DE 2023 (TRES DÍAS)