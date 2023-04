Cómo se paga el feriado de Semana Santa a quienes trabajan

Para muchos, esta semana será corta y podrán disfrutar de un feriado extra largo, de cuatro días. Para otros, sin embargo, se tratará de una semana “normal”, ya que trabajarán como lo hacen habitualmente. Y están los que deberán hacerlo el jueves y el sábado, por lo que tendrán un descanso cortado. Un aliciente para aquellos a los que no les tocan apenas tres días laborables es saber que, por el feriado, pueden recibir paga doble.

Sin embargo, se debe aclarar que el Jueves Santo no es un feriado, sino un día no laborable. Esto significa que el empleador puede decidir que no se trabaja y otorgarlo como un día libre, pero que, en caso de que el colaborador deba trabajar, se paga con normalidad. Por ejemplo, los empleados de comercio no recibirán una paga especial por estar atendiendo los negocios el jueves (ni el sábado).

La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) informó que los comercios de la Capital se encontrarán abiertos, en horario normal o medio día, jueves y sábado, según lo desee cada rubro. Mientras que el viernes sus puertas permanecerán cerradas. Asimismo, aclararon que aquellos rubros que se dediquen al turismo abrirán normalmente durante todo el fin de semana. Y sumaron que la institución, a modo de sugerencia, considera que lo mejor es abrir, debido a la gran afluencia de turismo que se encuentra en la provincia.

En cambio, el Viernes Santo sí es feriado y quienes deban trabajar ese día recibirán doble paga. Para poder calcular cuál será la diferencia en lo que cobren a fin de mes, se debe tomar el salario básico y dividirlo por 25: esa es la suma que se abona por día trabajado y, al pagarse doble, es lo que se sumará al sueldo bruto (total sobre el que después se aplicarán descuentos y quedará el neto o de bolsillo).

Cuándo es el próximo feriado XL

Para tener un nuevo fin de semana XL, de cuatro días, no habrá que esperar demasiado: en mayo se viene el siguiente. Es que al jueves 25 (Día de la Revolución de Mayo) se le sumó el viernes 26, con fines turísticos. Lo mismo sucederá en junio, cuando confluyen los aniversarios de la muerte de los generales Manuel Belgrano y Martín de Güemes, lo que dará un receso desde el sábado 17 al martes 20 de junio, con el feriado del lunes 19. Y nuevamente en octubre, cuando, por la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural (el 12, trasladable), se sumen cuatro días, del viernes 13 al lunes 16.

En cuanto al resto de los feriados, que no darán lugar a estos cortes tan marcados en la rutina, en 2023 quedan: