Feng shui, hierbas y home office: cómo hacer fluir la energía en nuestra casa

La pandemia arrasó con nuestros hábitos y rutinas. Al principio debimos configurar espacios y adaptar el trabajo a nuestro hogar, con el correr de las semanas quizás empezó a afectarnos en el desarrollo personal. Y ahí dejamos de disfrutar del home office y de pasar más tiempo en casa.

Las limpiezas energéticas y la re distribución de espacios, potenciado con algunos elementos que llegan de la mano del feng shui, la filosofía china que permite organizar los espacios para mejorar la energía vital, pueden aportar una bocanada de aire fresco para desbloquearnos, respirar hondo y volver al ruedo.

“Siento que la cuarentena en sí misma no es cuarentena es un confinamiento y esto nos traba en un montón de aspectos, energéticamente por supuesto y psicológicamente, ni hablar. Y esto hace que no fluya la energía o que uno sienta que todo es lo mismo. A veces escucho a la gente decir que todos los días son como domingo, y que no son ni domingo porque es un día de alegría, de disfrute, de descanso y no, como que todos los días se sienten igual”, cuenta la astróloga Cecilia González del Blog Astrológico a Los Andes.

El home office, sin buena circulación de energía, nos bloquea. Photographer: Dragos Condrea

Para Graciela Lizzano, especialista en Feng Shui y al frente de Dinámica Habitar, “la gente en cuarentena se encontró en su casa y empezó a prestarle más atención a las energías dentro de su casa, porque también se estancaban, pero como uno se escapaba de su casa por ahí no le prestaba tanta atención a los problemas”.

“Te puede traer estrés, mal humor, insomnio, cosas que uno piensa que son de la vida normal. Ahora que estamos en casa, estamos todo el día y empezamos a notar que tenemos mal humor, que no nos podemos concentrar, que cuando comemos pensamos en trabajo y tiene que ver con que estamos juntos haciendo todo, en todos lados”, agrega.

Distribución de espacios, la gran clave

A la hora de tomar el toro por las astas y reordenarnos, ambas mujeres coinciden en que la delimitación de los espacios y el orden es clave para no dejarnos invadir por los bloqueos energéticos.

“Si uno trabaja en home office y tiene una pareja o familia, estaría bueno que haya aunque sea en la misma habitación delimitados los espacios: en una mesa los chicos haciendo la tarea, en otra uno trabaja. Y si hay llamados telefónicos o cosas que tengan que ver con el hablar, encontrar un espacio diferente y que esos espacios estén ordenados, fluyendo la energía natural”, recomienda Cecilia.

Homeoffice en cuarentena: la distribución de espacios es clave

La armonización de las actividades es algo que Graciela considera fundamental para sobrevivir al home office: “si te levantás y vas a hacer gimnasia en el comedor, ventilás, pones un sahumerio de lavanda, haces deportes y cuando terminás, limpiás el espacio si vas a trabajar justo ahí otra vez, volvés a ventilar, te ponés un aroma tipo menta para la concentración y después trabajás”.

“Y si después tenés que comer, no mover al costadito todas las pertenencias y comer sino limpiar la mesa y centrarte en ordenar la energía que estás moviendo. Que cuando uno coma, sienta que es nutrición, entonces limpio lo que es trabajo, paso el trapito a la mesa, muevo de mi vista lo que es trabajo para comer, ventilo y como que renuevo la energía, se va el trabajo, entra la nutrición, y después vuelve el trabajo. Es el mismo espacio pero lo trato como si fuera distinto”, destaca.

Entre los hábitos que podemos adoptar para que energéticamente el encierro del home office no nos afecte, se recomienda salir aunque sea al balcón, a tomar un poco de sol y recibir Vitamina D, tomar mucho líquido, poder caminar un par de cuadras por día, con todos los cuidados necesarios. Los baños nocturnos en donde haya agua y aceites es una muy buena alternativa.

Para dormir y poder descansar bien, todo lo que es tecnología, ubicarlos al menos un metro lejos de nosotros. La costumbre de “relajarnos” frente al celular antes de irnos a dormir en realidad es que ingresen ondas por la retina y dormimos con el celular cerca de tu cabeza. Después cuando nos cuesta despertar, tenemos fiaca y nos sentimos con cansancio sin saber por qué. Ese puede ser un gran por qué.

El kit para limpieza energética

Una de las opciones para limpiar esas energías es el sahumado, para lo cual Cecilia González recomienda fundamentalmente hierbas y flores para estos momentos.

“Las hierbas porque limpian, como son el romero, laurel, incayuyo, contrayerba, podés poner las cuatro. El romero corta, libera y purifica. Las flores no importa si son lindas, nos conectan con el amor, el bienestar y la calma, algo que necesitamos un montón en estos momentos”, explica.

Las hierbas y las flores, recomendadas para sahumar hogares en estos tiempos de cuarentena.

Las turmalinas negras son muy recomendables por Graciela Lizzano porque “absorben las ondas electromagnéticas y está muy bueno tenerlas cerca de la computadora para que toda la energía de la computadora no vaya directo a vos, sino que haya una piedra que lo absorba”.

“Hay que lavarlas una vez al mes, con sal en un vaso con agua, 24 horas donde le de sol y luna, ves que el agua se hace tipo soda porque la piedra absorbió durante un mes todas las ondas radioactivas iónicas de tu computadora, de tu celular, de todo lo electrónico”, aclara.

Feng shui en casa con home office

La especialista parte de los cinco elementos que responden a una motivación y a una energía de la vida: fuego, madera, agua, tierra y metal.

“Una lámpara de sal que es tierra y fuego por el calor y la luz, no pueden faltar en la casa, sobre todo en el norte que es área del autoestima, cómo te mostrás al mundo y como atraés a las oportunidades y además limpian la carga iónica del ambiente. Si tenés computadora, quilombo, todo eso, no te puede faltar una lámpara de sal. Y después lo que es el agua, es el dinero, si está sana es plata en abundancia, si está estancada, enferma, o una pérdida de canilla es plata que se te está yendo. Una fuente con agua que circula o un cuadro de un mar bonito, eso al noreste para atraer las finanzas y el dinero”, grafica.

El agua en circulación potencia las finanzas.

En lo que es la distribución por puntos cardinales, sugiere armar un mini Bagua alrededor del escritorio para armonizarnos.

“En el lugar del escritorio, podes potenciar las áreas y al sur pones una medalla tuya de honor o algo de tu trabajo, potencio mi carrera. En el norte la lámpara de sal, para potenciar lo que querés desde el punto de vista laboral. Esta bueno en el aérea de trabajo potenciarlos. Al norte, una foto tuya o la lámpara de sal, fotos de para qué haces lo que haces, los objetivos. Hago esto para esto, el Ave Fénix que es lo que viene”, cuenta.

Y para cerrar da un tip elemental: “el baño es la boca del que se lleva la energía de la casa, hay que tenerlo muy pulcro y la puerta cerrada siempre. La prosperidad entra a nuestra casa y se va por el baño”.