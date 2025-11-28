Falleció a los 53 años Jorge Vega, maestro de la Banda de Música la Policía de Mendoza

El Maestro Jorge Vega, histórico clarinetista y exdirector de la Banda de Música de la Policía de Mendoza, falleció a los 53 años tras permanecer un mes internado por un ACV isquémico. Su despedida se realizó este viernes, acompañado por su familia, amigos y compañeros.

Reconocido por sus melodías pero sobre todo por hacer aula en cada contexto.

El maestro, un articulo que acerca a la persona pero también lo presenta. Y son esas dos letras que funcionan de antesala para maestro. Ésta, aparece una y otra vez en los relatos de quienes lo recuerdan, l a palabra que describe a quien hace de la vocación una forma de habitar cualquier espacio de trabajo y de vida.

Nacido en Guaymallén, Vega ingresó a la fuerza en 1991 , formó parte de la banda durante tres décadas y se retiró en 2021, aunque seguía vinculado como invitado en conciertos y actividades institucionales. Si bien sus padres no estuvieron vinculados a la música, el legado que él construyó marcó a las generaciones que le siguieron. Su hermana es pianista y docente; su sobrina, violinista; y su hija Milagros, también clarinetista y profesora de música.

Para quienes compartieron escenario con él, Jorge Vega fue un formador en el sentido más amplio de la enseñanza. “ A los maestros no los define un título; los define la sabiduría, la experiencia y la capacidad de enseñar ”, recordó Mauricio Salazar, actual director de la banda y compañero durante 20 años. “Por eso para nosotros siempre fue el maestro. Nunca le dijimos suboficial principal ni su grado policial: le decíamos maestro porque lo era”.

Jorge Vega Jorge Vega junto a Mauricio Salazar, actual director de la banda. Fue la última vez que compartieron escenario. Gentileza

Las melodías convivieron con su vocación de servicio

Jorge Vega ingresó a la Policía de Mendoza a los 18 años y desde ese mismo momento pasó a integrar la Banda de Música como clarinetista.

“Yo lo conozco desde hace 20 años. Cuando entré en 2006 él ya estaba en la banda”, relató Salazar. Desde sus inicios, desarrolló allí toda su trayectoria artística y policial, ascendiendo con el tiempo hasta el grado de suboficial principal, el cargo con el que se retiró el 1.º de mayo de 2021.

Su llegada a la dirección no fue resultado de la jerarquía, sino de la capacidad. En diálogo con Los Andes, Salazar explicó: “Para ser maestro de la banda primero hay que ser policía, pero además hay que tener la formación. En la banda siempre hay oficiales, que por jerarquía deberían comandar la unidad, pero no había ningún oficial que tuviera las capacidades técnicas y musicales que tenía Jorge. Por eso él quedó como director”.

Jorge Vega La Banda de Música de la Policía de Mendoza. Gentileza

Además de su labor dentro de la fuerza, su formación musical fue más allá: estudió en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo y cursaba la Tecnicatura en Dirección de Orquestas, Bandas y Coros de la Universidad de Avellaneda. Participó en seminarios, encuentros y clases magistrales con referentes nacionales e internacionales del clarinete y la dirección orquestal.

Su trayectoria también alcanzó otros espacios. Fue director de la Banda Infantil y Juvenil de la Escuela 1-495 “Graciela Ferrer de Moretti”, en Lavalle, dentro del Programa Nacional de Orquestas y Coros, y dirigió el Coral Enarmonía del Ministerio de Seguridad. Asimismo, dictó talleres de clarinete, lenguaje musical, canto coral y capacitaciones en diversas instituciones educativas y comunitarias.

En el relato de sus pares

Quienes trabajaron con él coinciden en que su impronta combinaba rigor técnico, cercanía en el trato y una disposición constante a enseñar. “Él vivía la música de otra manera. Nos enseñaba desde el alma, desde la emoción”, describió Salazar.

Muchas de sus enseñanzas quedaron incorporadas al trabajo diario de la banda. Puertas adentro, en los ensayos, como la indicación para interpretar las últimas páginas de ciertas partituras: “Cuando llegábamos al final de una obra, en vez de tocar fuerte, él decía que había que hacerlo lo más suave posible. Hoy, cuando doy esa indicación, ya saben que es porque el maestro lo enseñó así”. Puertas afuera, en el escenario, vinculadas a la actitud frente al público: disfrutar y agradecer. “Decía que muy pocas personas tienen el privilegio de hacer lo que nosotros hacemos. Siempre insistía en que disfrutáramos cada concierto”.

El último escenario

Jorge Vega El escenario, ahí donde las melodías se disfrutan. Gentileza

Aunque se había retirado en 2021, Vega volvió a tocar con la banda el 15 de octubre de este año, en el Teatro Independencia, durante la velada de gala por el Día de la Policía. Fue la última vez que vistió el uniforme y subió a un escenario.

“Para nosotros fue muy especial. Yo le decía: ‘No te imaginás lo que significa para mí dirigirte’. Y él, con la humildad de siempre, se puso el uniforme y tocó”, recordó Salazar. Ese mismo uniforme, que pidió llevarse “para volver a sentirse parte”, es el que vistió al momento de su despedida.

Antes de salir al escenario compartieron una charla íntima en los camarines. La última arenga salió de su voz: “Disfruten. Esto es un privilegio”. Hoy, esa frase resuena con otro peso.

El adiós eterno

El velorio se realizó este viernes en Las Heras, donde familiares, amigos, compañeros de la Banda de Música y músicos de distintos programas educativos se acercaron para despedirlo. Su cuerpo fueron trasladados al Parque de Descanso Los Apóstoles.