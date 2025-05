Fabiana Marquesini, la costurera youtuber que conquistó las redes sociales, en Aconcagua Radio

Fabiana Marquesini empezó hace siete años a compartir tutoriales de costura en YouTube y hoy lidera una comunidad global de personas apasionadas por las telas, las máquinas y el diseño casero. A los 59 años, esta mendocina radicada en Buenos Aires prepara una maratón de costura gratuita y online que promete prendas personalizadas para cada participante. “Me encanta cuando me dicen la youtuber de la costura. Nunca me lo imaginé”, asegura.

El entusiasmo de Marquesini es contagioso. Se nota en su voz, en su risa, y sobre todo en sus palabras cuando habla del ida y vuelta con sus seguidores. “El público es variado y muy agradecido y muy inteligente. Todo el tiempo me está dando las ideas. Entonces, ni siquiera tengo que pensar qué hacer porque si mucha gente me pidió un tema, es lo que hago. Yo obedezco, ¿vieron?”.

Su recorrido en redes sociales comenzó en 2018, aunque su vínculo con la costura venía de mucho antes. Su gran explosión llegó en la pandemia, cuando miles de personas comenzaron a buscar en internet soluciones caseras para necesidades urgentes, como barbijos o elementos sanitarios. “Lo lindo fue cuando subí el video del barbijo. Me llamó un chico que es especialista en telas de este tipo, porque no es cualquier tela. No era que te lo podías hacer con un jean”, recuerda. “Ese chico lo hizo desde el corazón y dijo: ‘Wow, acá en realidad estamos todos unidos por esto de tratar de salvarnos, básicamente’. Fue lindísimo”.

Pero la cosa no quedó ahí. La pandemia también fue un momento en que muchos buscaron reconectarse con su hogar, mejorar su espacio, embellecerlo con sus propias manos. Fabiana estuvo ahí también, con sus tutoriales sobre cómo hacer almohadones, cortinas, acolchados. “Se armó un ida y vuelta de gente que estaba en su casa con tiempo y quería mejorarla. A veces uno no lo tiene, así que fue una linda época de pedidos, de respuestas de mi parte. Me encantó”.

En sus más de 700 videos —aunque dice estar cerca de los mil si se suman otras plataformas— hay de todo: clases para principiantes absolutos, técnicas más avanzadas y, sobre todo, ideas. “Cuando vos ya sabés coser, a veces te falta la inspiración. Y lo ves y decís: ‘yo ya lo sé hacer, pero acá saqué la idea de este cuello, de esta prenda’. La moda de hoy en día nos acompaña con respecto a que con un cuadrado o un rectángulo estás bien vestido”.

La clave está en la calidez con que transmite. “Soy profesora de educación física, esa es mi verdadera profesión. Pero haber sido docente tanto tiempo también me ayudó a poder transmitir bien esta pasión. Me encanta cuando la gente lo nombra con dulzura. A mí que me digan la youtuber de la costura me encanta, nunca me lo imaginé”.

Empezó a crear contenido después de los 50, y eso también genera empatía con su público. “Ser youtuber con esta edad es como raro también, y en costura. Se me mezclan unas cosas medias extrañas ahí, pero la gente está apasionada. Si leen los mensajes, es todo agradecimiento. Veo lo que logran con esto: salida laboral, regalarle al nieto, o ‘mirá lo que le hice a mi mamá para el cumpleaños’. Son todas cosas muy lindas que son gratificantes”.

En cuanto a la parte económica, Fabiana es transparente. “Lo que es YouTube en sí no paga, pero sí pagan las propagandas. Entonces uno monetiza cuando llegás a cierta cantidad de gente. Bueno, yo ya por suerte tengo un montón, casi 900 000 estamos llegando. Así que estoy súper feliz con eso. Cada vez que alguien ve un video, mientras más lo vean, más se gana. Hay meses que los videos son muy buenos, tenés más dinero. Cuando hay menos, tenés menos. Así funciona”.

Instagram, en cambio, no le aporta ingresos directos, pero sí otras oportunidades. “Instagram no te paga, pero sí marcas que quieren hacer alguna promoción”, dice con una sonrisa.

La maratón del 16 de junio será una nueva oportunidad para conocer su estilo cercano y su compromiso con cada seguidor. “Hay que inscribirse y ya en mi Instagram, que es Fabiana Marquesini, siempre van a encontrar un link. Es sencillísimo y gratis. Pones el mail y listo, ya quedás inscrito. Pero los lugares, si bien hay un montón, son limitados, así que no se queden atrás”.

Fabiana Marquesini no solo enseña a coser: inspira. A través de sus tutoriales, sus transmisiones en vivo y su taller convertido en estudio de grabación, demuestra que nunca es tarde para aprender ni para reinventarse. Que una máquina de coser puede abrir puertas. Y que, con un poco de tela y mucha paciencia, se pueden construir cosas hermosas, duraderas y únicas.

Escuchá la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com