Extienden la vacunación contra sarampión, polio, paperas y rubéola unas semanas más en Mendoza

El Consejo Federal de Salud (Cofesa) resolvió extender por unas semanas más la campaña de vacunación contra la rubéola, polio, el sarampión y paperas en todo el país al no llegar a la meta del 77% de la población infantil de 13 meses a 4 años. Es por eso que se reunieron los ministros de salud de todo el país para redefinir la estrategia y evaluar los resultados, como las razones por las que sólo se llegó al 42% de los niños que debían darse este refuerzo, siendo el promedio en todo el país.

En Mendoza se llegó a unos puntos más por encima del 50% de los niños y niñas de un total de 105 mil con este operativo.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmará en las próximas horas si lo cierra el 30 de noviembre o antes.

El operativo de inmunización comenzó el pasado 1 de octubre y tenía previsto culminar el próximo lunes 13 de noviembre, con un trabajo en los centros de salud, en los vacuntarios de los hospitales y en el territorio para evitar la reaparición de estas enfermedades que fueron erradicadas en el país.

En el caso del sarampión desapareció esta patología en el año 2000 y la poliomielitis en 1984 gracias a las vacunas, por lo que estas campañas de seguimiento vienen a reforzar la vacunación que se vio postergadas en la pandemia de Covid-19.

El lento ritmo con el que los adultos llevaban a sus hijos a los vacunatorios o no asistían a los jardines el día de la dosis de la triple viral, es por la “baja percepción de riesgo” de la población con relación a enfermedades eliminadas.

Hay que detacar que todas estas vacunas son parte del calendario oficial y son obligatorias, no como la del Covid que es una dosis voluntaria y sugerida por las autoridades sanitarias.

Hace algunas semanas, la ministra de Salud Ana María Nadal volvió a pedir que se colabore con esta medida porque hay peligro de que haya una reintroducción en la Argentina de estas patologías.

“Tenemos una situación epidemiológica en los países vecinos que nos pone en riesgo. No tenemos que permitir como sistema de salud que reingresen a nuestra provincia y a nuestro país estas enfermedades que ya tenemos superadas”, dijo la ministra en una actividad para la prensa.

¿ Por qué vacunar con la dosis triple viral?

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) compartió recientemente un documento en el cual llama a los padres a cumplir con el calendario obligatorio de vacunación para reforzar los esquemas que quedaron descuidados durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

La campaña “Activá vacunas”, que se encuentra en ejecución desde el 1 de octubre, “es una herramienta para brindar una segunda oportunidad a la población que no accedió a la vacunación y/o no tuvo respuesta inmune a la dosis aplicada”.La campaña alcanza a todos los niños y las niñas de 13 meses a 4 años inclusive quienes deben recibir las dosis de las vacunas triple viral (SRP) y antipoliomielítica (IPV); estas dosis son adicionales, gratuitas, obligatorias y no requieren orden médica”, destacaron en el documento.

Campaña de vacunación triple viral en el país

Las vacunas de campaña pueden coadministrarse con la vacuna contra la Covid-19 y con cualquier vacuna del calendario nacional y así evitar oportunidades perdidas de vacunación, manifestaron en el parte de prensa.

“Desde Unicef, SAP y el MSAL acordamos en la necesidad de fortalecer el compromiso de todas las partes para lograr las metas de esta campaña y sostener los logros alcanzados. Las vacunas salvan vidas y constituyen una herramienta para lograr equidad en salud”, concluyeron.

Quinta dosis contra el Covid-19

El Ministerio de Salud de Mendoza comenzó a aplicar la vacuna del tercer refuerzo contra el coronavirus o lo que se conoce como la quinta dosis, desde este lunes 31 de octubre para aquellas personas que ya cumplieron los cuatro meses como mínimo desde el segundo refuerzo. De esta manera, la provincia se suma a la estrategia consensuada del Consejo Federal de Salud (Cofesa) con los ministros de salud de todo el país para avanzar con la inmunización y refuerzo contra esta enfermedad, que pasó a ser endémica.

El tercer refuerzo deben colocarselo las personas que hayan cumplido los 120 días o más desde el segundo refuerzo contra el Covid-19.