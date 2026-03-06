Expectativa por la Vendimia 2026: le pusieron hora a la definición sobre si se suspende o no el Acto Central

Alertas, mas no preocupados . Así se mantienen las autoridades del Gobierno de Mendoza de cara al tiempo y las condiciones pronosticadas para mañana, sábado 7 de marzo . Y es que, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, hay una alerta amarilla por lluvias emitida precisamente para horas de la noche , el mismo horario en que está programada la realización del acto central de la emblemática Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 .

Y aunque por el momento no hay confirmaciones ni cambio de planes -por lo que la celebración de la Vendimia está confirmada para mañana a la noche en el teatro griego ("no news, good news")-, desde la Subsecretaría de Cultura de Mendoza reconocieron estar monitoreando de manera permanente .

En este sentido, desde el gobierno confirmaron que hoy a las 20 se dará el último parte del servicio meteorológico de cara al sábado . Con esta información, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, y el subsecretario de Cultura, Diego Gareca anunciarán en el auditorio Bustelo la decisión de la realización o reprogramación del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia.

El meteorólogo Fernando Jara anticipó que, durante la noche del sábado y en la zona del teatro griego Frank Romero Day se espera una posible agua precipitable en pocas horas de 14 mm (casi 5% de lo que precipita en un año).

Según confirmó el meteorólogo Mariano García , el pronóstico de cara al sábado 7 de marzo y, precisamente, a la hora de la Fiesta de la Vendimia 2026 (que será histórica al tratarse de la edición 90) no es favorable si de condiciones ideales hay que hablar.

"Se esperan tormentas a partir de la tarde, pasadas las 18 o las 20; y los acumulados que se ven son importantes. La peor parte se espera para los departamentos del Este, pero también se esperan acumulados importantes para la zona del piedemonte", destacó García.

El dato no es menor, ya que el teatro griego Frank Romero Day se encuentra precisamente en el piedemonte de la Ciudad de Mendoza, pegado al Cerro de la Gloria.

A su turno, Jara destacó que la inestabilidad se espera a partir de esta noche (por lo que podría lloviznar para la Vía Blanca) y para todo el sábado. No obstante, Jara advirtió que no hay muchas probabilidades de que llueva durante el desfile de carros.

La situación más crítica, a la tarde - noche del sábado

Según indicó Jara a Los Andes, a partir de las 18 del sábado se espera que el núcleo de frío en altura se posiciones sobre la vertical de Mendoza.

"Esto nos va a dejar precipitaciones importantes, lluvias y tormentas hacia el Este y Sureste de la provincia, con probabilidad de granizo. En el Gran Mendoza y hacia el oeste se esperan lluvias que empezarían a las 18 y se van a incrementar en la medida en que pasen las horas", destacó el meteorólogo.

Según Jara, a las 22 del sábado -hora en que está previsto el comienzo de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026- se espera que haya lluvias intensas en el Mendoza y en el piedemonte, más puntualmente en el teatro griego.

"Estimo que la lluvia se va a extender hasta las 3 o 4 de la mañana, lo que nos daría una posible agua precipitable en pocas horas de 14 mm. Eso representa casi 5% de lo que precipita en el año en Mendoza", agregó Jara.

Además, destacó que la inestabilidad se mantendría durante todo el domingo, mejorando recién para la noche del domingo, aunque aclaró que la temperatura rondará los 17° en el teatro griego cerca de las 22 del último día del fin de semana.

Ante este panorama, desde la Subsecretaría de Cultura insistieron en que seguirán de cerca toda la situación y, oportunamente y por todos los medios disponibles, anunciarán cualquier eventual cambio de planes.