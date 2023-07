Estos son los beneficios escondidos del cacao para tu cuerpo

Aunque es un alimento muy popular, poco se sabe de lo bien que el cacao es para el cuerpo. Conocido como “el alimento de los dioses”, se obtiene procesando las semillas secas que se encuentran en las vainas que cuelgan del árbol del cacao (Theobroma Cacao) y tiene múltiples beneficios para la salud.

El cacao está presente en muchos productos alimenticios como el chocolate, bebidas, cremas y postres, entre otros. Diversos investigadores han estudiado los posibles efectos del consumo de cacao para la salud, y aunque algunos aspectos han sido reconocidos, todavía se evalúan posibles bondades.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el cacao es un alimento calórico y aporta nutrientes valiosos como la fibra, que ayuda a regular el tránsito intestinal.

Además, reconoce los siguientes beneficios:

El cacao puede ayudar a mejorar el estado de ánimo

El cacao ayuda a combatir momentos de estrés o bajo estado anímico gracias a la sensación placentera que segrega en nuestro cerebro, asegura la FAO.

Esto lo confirman diversos estudios. Por ejemplo, un análisis de revisión publicado en 2022 en la revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition sugiere que el consumo de productos ricos en cacao puede mejorar el humor y el estado de ánimo a corto plazo.

Además, un grupo de investigadores examinó las asociaciones entre el consumo de chocolate y los síntomas depresivos en más de 13 000 adultos estadounidenses. El estudio fue publicado en 2019 y concluyó que el consumo de chocolate, particularmente amargo, puede estar asociado a una menor probabilidad de síntomas depresivos clínicamente relevantes. No obstante, aclara que se requieren más investigaciones sobre el efecto a largo plazo.

El cacao contribuye a proteger el sistema inmune

En su forma más pura, el cacao contiene mayor cantidad de antioxidantes que otros productos como el vino o el té verde. Estos antioxidantes actúan contra los radicales libres y protegen las células, asociando efectos analgésicos, antiinflamatorios y antimicrobianos, gracias a su defensa del sistema inmune, agrega la FAO.

Aporta vitaminas y minerales

Otro de los beneficios para la salud señalados por el organismo internacional consiste en el aporte de este alimento de vitaminas A y B y de minerales como el calcio, fósforo, hierro, magnesio, cobre y potasio.

“Además, si al chocolate se le añade leche, el aporte de calcio se incrementa notablemente. Asimismo, el ácido fólico y la tiamina (B1) que contiene el cacao como materia prima, son nutrientes indispensables para la regulación del metabolismo”, sostiene la entidad internacional.

El cacao tiene un importante efecto frente a la enfermedad cardiovascular

Un grupo de investigadores analizó si la suplementación con extracto de cacao, que contiene flavanoles (una subclase de flavonoides presente en las hojas de té, el cacao, las uvas y otros alimentos) disminuye o no la enfermedad cardiovascular (ECV). En el estudio participaron más de 21 000 pacientes y duró tres años.

El resultado de la investigación se publicó en 2022 en The American Journal of Clinical Nutrition. Los especialistas concluyeron que el extracto de cacao no redujo significativamente los eventos cardiovasculares totales entre los adultos mayores, pero redujo la muerte por ECV en un 27%.