Estiman que el servicio de fibra óptica se extenderá a casi 58.000 usuarios de Mendoza

El gobierno nacional anunció un plan de inversiones de U$S 100 millones para extender la Red Federal de fibra óptica y llegar a 1.000.000 de usuarios más, distribuidos en 238 localidades. En nuestra provincia se proyecta que 57.850 nuevos usuarios serán beneficiados con esta obra.

En tanto, los prestadores locales del servicio piden usar los postes del alumbrado para llegar a más hogares con fibra óptica. En el “día de Internet”, solo 37 de cada 100 hogares tiene acceso a la red.

El Gobierno nacional, a través de la empresa pública Arsat y la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (dependiente de la Jefatura de Gabinete), había anunciado que se avanzará en la ampliación de la Red Federal de Fibra Optica (Refefo). Un tejido que beneficiará a 238 localidades de baja densidad poblacional y escasa conectividad. En Mendoza aún no se sabe cuáles son los destinos elegidos.

El programa del estado proyecta la construcción de 4.408 kilómetros de red y la instalación de 256 nuevos nodos; restando servicio también en 18 distritos con más de 10.000 habitantes. Mendoza, con 57.850 nuevos usuarios, es una de las cinco provincias con mayor cantidad de habitantes beneficiados por este plan, precedida por Chubut (380.477 habitantes), Tierra del Fuego (126.173), Buenos Aires (118.124) y Corrientes (84.624).

Mendocinos quieren sumar inversiones

El sanrafaelino Rodolfo Bianchi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Pequeños proveedores de Internet (Cappi), descree del anuncio de los organismos nacionales y afirma además que aún no se conoce dónde se ubicarán los nuevos nodos en Mendoza. “El problema que la red de Arsat es un red mayorista y no llega al usuario final. Puede pasar lo que ya pasó por ejemplo en El Nihuil, donde la empresa instaló una boca de fibra óptica y estuvo allí cinco años hasta que un prestador comenzó a dar el servicio. En muchísimos pueblos llega la fibra óptica, pero desde ahí nadie sale porque no se pueden usar los postes del alumbrado para hacer el tendido de la red”.

Sobre la prestación del servicio, el ingeniero –que fundado varias compañías de servicio de internet en Argentina y Colombia-, destacó: “Termina saliendo el que tiene el monopolio en el uso de los postes, y sale cuando se le antoja hacer la inversión. Esto que está proponiendo Arsat no es una solución; solución sería que dejaran que los prestadores lleguen hasta los nodos y que a partir de allí los prestadores hagan. Otra cosa que han hecho, es ubicar los nodos en lugares en donde solo puede acceder un solo prestador; en el interior de una cooperativa eléctrica, por ejemplo, y eso lo he visto en el Valle de Uco”.

Referentes del sector de servicios señalaron que en Mendoza, previo al inicio de la pandemia, se había comenzado a trabajar en un recambio tecnológico para llegar a más usuarios pero que este crecimiento quedó frenado. “No se puede pensar en el crecimiento en función de la protección del mercado. Las empresas chicas necesitan que las dejen competir para seguir creciendo”, había explicado Federico Márquez a Los Andes el año pasado cuando en agosto se congeló el valor del servicio. “Necesitamos migrar a la fibra óptica. En Mendoza es muy difícil usar los postes para hacer los tendidos de cables de fibra óptica”, señalaron en aquella oportunidad.

Sin conexión entre las partes

“El problema es que llegan con la fibra óptica pero no tiene la distribución. No les facilitan las cosas a los pequeños prestadores de internet (ISP) para que puedan hacer esa distribución”, señalo Rodolfo Bianchi. “En el mercado, aún no hay noticias de posibles alquileres a las empresas, pero extra oficialmente se está hablando de un alquiler mensual de U$S 3 por poste en San Rafael o el Gran Mendoza; para poder comparar esta tarifa”, indicó el empresario sanrafaelino. Y completó: “Yo en Medellín (Colombia) que tiene una densidad de 4.000.000 de personas, por poste pago un alquiler de un dólar por año”.

Solo un 37% tiene acceso a Internet

El presidente de Cabase, Ariel Graizer, durante la presentación del informe Internet index, a fines de abril, había llamado a las autoridades de gobierno a pensar una estructura de comunicación que permitiera eliminar las barreras a la instalación de infraestructura y permitiera incrementar el nivel de penetración de la fibra óptica en el mercado.

“Mendoza es castigada porque no hay una política de acceso a la infraestructura pasiva”, había señalado Graizer al referirse a que en nuestra provincia un 37% tiene acceso a internet por fibra óptica. El empresario, contó además que el año pasado cayeron la cantidad de accesos a internet en algunos de los mercados argentinos; entre los cuales esta Mendoza.

En Argentina del total de conexiones de banda ancha el 56,2% corresponde a cable módem, seguidas de ADSL (24,2%), fibra óptica (12,5%) y conexión inalámbrica (4,4%). Mientras que las otras tecnologías suponen una participación del 2,6%.