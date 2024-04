Esther Sánchez: “Para tener una educación de calidad es muy importante financiarla”

Luego de las masivas manifestaciones en todo el país en apoyo del sistema universitario público, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sanchez, expuso lo vivido ayer en la marcha federal junto a sus pares de todo el país. En el balance ante los medios de comunicación la acompañó el vicerrector Gabriel Fidel, quien encabezó la movilización universitaria en Mendoza.

Sanchez agradeció con énfasis la respuesta de la comunidad en las calles: “Estamos muy impactados y emocionados con lo que ha sucedido en todo el país. Ha sido una muestra contundente del apoyo de la sociedad a la educación pública y en especial a la universidad pública”. Subrayó que se trata de una lucha legítima de toda la sociedad por una educación pública, como un derecho humano y como una responsabilidad indelegable del Estado de financiarla. “Responsabilidad que surge de la misma Constitución Nacional que habla de educación gratuita y de la obligación del Estado de financiarla”, apuntó.

Pueblo unido

La Rectora relató la emoción de ver la cantidad de gente que salió a marchar: “A partir de las 15 horas todas las calles alrededor del Congreso y alrededor de la Plaza de Mayo estaban pobladas por estudiantes. Luego se fueron sumando familias enteras.

En sintonía, destacó no solo la cantidad de gente reunida sino la diversidad: “Se sumó no solo el sistema universitario con sus docentes, sus no docentes, sus estudiantes, las familias de los estudiantes, sino también los jubilados. Era realmente muy emotivo estar allí y ver los carteles y el modo en el que cada uno esgrimía una razón por la cual defendía la educación pública”.

“En todo el país hubo una manifestación legítima, en paz, una manifestación donde toda la sociedad se ha presentado y nos ha acompañado por la lucha por la educación pública y en especial por las universidades públicas que son las que transforman la vida, aquellas que pueden hacer que un país se desarrolle y crezca”.

La voz de los estudiantes

En relación a masiva participación, la rectora destacó esa pluralidad y puso en valor el discurso de Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA). “Fue muy impactante el modo en el que dio su discurso, sobre todo porque allí se puso en valor realmente cuáles eran los puntos fundamentales por los que estábamos allí: que la Universidad de Argentina atraviesa en este momento una situación crítica y eso tiene que ver con que necesitamos un mayor financiamiento para que nuestros estudiantes, esos que son parte de ese pueblo que nos acompañó ayer, puedan desarrollar sus trayectorias académicas”, sentenció.

Educación de calidad debe ser financiada

Explicó que como gobierno universitario prioriza esa función y que la herramienta que sirve para priorizar es el presupuesto y eso es lo que se está reclamando. “Valoramos mucho como sistema universitario, sobre todo desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que el gobierno esté haciendo un esfuerzo en el sentido de depositarlos incluso el lunes un 70% adicional para los gastos de funcionamiento a lo que teníamos por presupuesto. También valoramos que hayan anunciado para el mes de mayo, otros 70% adicional”. Aclaró que del total del presupuesto de las universidades, el 90% corresponde a salarios. “Pedimos diálogo, acercamiento, que en las paritarias se puedan plantear las necesidades de nuestros trabajadores y que realmente tengan salarios dignos que han perdido más del 50% de su poder adquisitivo en el último tiempo”, sintetizó.

Y precisó que el 10% restante del presupuesto es lo que queda para financiar el funcionamiento de las universidades: “Imagínense la Universidad Nacional de Cuyo con lo territorializada que está, que tiene no sólo este campus sino en San Rafael, en el Este e incluso carreras que se dictan en el Valle de Uco, General Alvear, Malargüe e incluso en el sur del país en Bariloche. Necesitamos financiar que toda la institución funcione”.

En busca de soluciones creativas

“Estamos haciendo esfuerzos y siendo lo más creativos posibles para sacar de nuestros ahorros. Ahorramos para poder mantener a la institución en condiciones de funcionar. Entendemos que el Gobierno Nacional también hace esfuerzos en este sentido. Lo agradecemos dado que nos están informando que vamos a recibir estos incrementos y sería un 140% de incremento respecto de enero, pero sin lugar a dudas hay mucho más que tenemos que hacer. Nos quedamos quietos en esto y estamos buscando distintas alternativas para conseguir fondos”, enfatizó.

La apuesta al diálogo

Sanchez comentó que recibieron una nota del CIN invitando a una reunión para el 30 de abril para dialogar respecto de distintas maneras para trabajar en conjunto entre rectores y rectoras con el gobierno nacional. “Esto de alguna manera abre un diálogo un poco más profundo para ir resolviendo en conjunto este problema”.

Por último, la Rectora agradeció a la sociedad que acompañó ayer el reclamo. “Es un mensaje muy fuerte y un agradecimiento a la sociedad por este acompañamiento a la universidad pública”.

Conmovedora respuesta popular

“Nosotros aquí organizamos una marcha y un acto en la Plaza Independencia que fue impresionante”, dijo a su turno Gabriel Fidel, quien expresó que fue una verdadera sorpresa el gran apoyo que hubo de la gente: “La verdad que no esperábamos que finalmente tuviéramos esa respuesta”.

Al principio, reconoció, se pensó que había unas 45.000 o 50.000 personas y la policía habló de unas 60.000. “La verdad que más allá del número final, que es muy difícil estimar, si fueron 60.000, no ha habido en la historia de Mendoza una marcha tan grande, lo cual, como dice la señora rectora, nos deja en claro que la educación pública es uno de los bienes y uno de los valores más preciados que tiene la sociedad argentina”, evaluó Fidel.

“Decimos siempre que la educación pública es fundacional. Es fundante de la Argentina desde la organización nacional, a mediados del siglo XIX, y siempre ha sido para los argentinos la piedra angular de nuestra sociedad, y ayer quedó demostrado”, aseguró el funcionario.

Luego destacó y agradeció el eficiente trabajo de la policía de Mendoza y de los preventores de la Municipalidad de la Ciudad, que ayudaron a que la marcha se desarrollara de manera ordenada y sin ningún tipo de riesgos hasta llegar a la plaza.

“Creo que ayer la sociedad mendocina dio un ejemplo. Fue una marcha pacífica, donde hubo unidad, donde pudieron convivir los distintos sectores que participan de la Universidad, desde estudiantes, docentes, no docentes y muchísimos graduados y hasta jubilados docentes y no docentes que estuvieron acompañándonos”.

El Vicerrector aclaró que no fue una marcha politizada, que sí hubo algunos dirigentes políticos y también gremios que se acercaron voluntariamente, pero que lo más relevante fue la gran participación de la sociedad.

Fidel destacó que esa respuesta social pone a la UNCUYO en un lugar de muchísima responsabilidad: “Nosotros vamos a profundizar ese camino porque entendemos que para eso nos votó la comunidad universitaria y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Gracias a Mendoza por este respaldo que nos dieron, por esta participación, por el comportamiento que hubo ayer, por el respeto y la armonía. Fue un momento muy lindo que nos emociona y nos compromete a redoblar nuestros esfuerzos para hacer lo que tenemos que hacer para tener una gran universidad”.

Finalmente se refirió al orgullo y al amor que siente la sociedad mendocina por la Universidad: “Nosotros somos parte de esta sociedad y por eso también creemos que lo de ayer fue una respuesta de cuidado a algo tan importante que tenemos como es nuestra Universidad Nacional de Cuyo”.