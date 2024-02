Este es el nuevo saldo negativo de la SUBE: para cuántos pasajes alcanza en Mendoza

La Secretar√≠a de Transporte de la Naci√≥n increment√≥ el saldo negativo de la tarjeta SUBE de $211,84 a $480 a trav√©s de la resoluci√≥n 12/2024 publicada hoy en el Bolet√≠n Oficial. Se trata de un monto menor a lo estipulado, considerando los √ļltimos aumentos del pasaje, lo cual indicaron se debe a problemas t√©cnicos.

Una vez que el usuario se queda sin carga en su tarjeta, podrá seguir viajando hasta agotarse dicho saldo, el cual será descontado automáticamente en la siguiente recarga que realice. Por resolución 4/2021 el saldo negativo equivalía a 4 veces el boleto mínimo del colectivo del AMBA, actualizándose automáticamente en cada aumento de tarifas.

De esta manera, tras el √ļltimo incremento aplicado en las tarifas de este mes que llev√≥ el boleto m√≠nimo a $270 en el AMBA y a modo de ‚Äėvara‚Äô para el resto de los usuarios del pa√≠s, el saldo m√≠nimo deber√≠a haberse actualizado a $1.080, pero esto no ocurri√≥.

Saldo negativo SUBE: para cu√°ntos pasajes alcanza en Mendoza

En Mendoza, actualmente el pasaje de colectivo urbano sale $200. Es decir, los $480 de saldo negativo de la tarjeta SUBE sólo alcanzan para dos pasajes, con un sobrante de $80.

La tarjeta SUBE tendr√° un nuevo tope de saldo negativo.

‚ÄúBaja‚ÄĚ la ley √≥mnibus, pero ‚ÄúSUBE‚ÄĚ el saldo negativo

Seg√ļn Naci√≥n Servicios, ente administrador y gestor de la tarjeta, el pl√°stico ‚Äúno cuenta con capacidad interna l√≥gica suficiente para el almacenamiento‚ÄĚ de un saldo negativo de dicha cifra.

De acuerdo a T√©lam, el organismo actualmente ‚Äúse encuentra llevando a cabo el recambio en campo de parte de los m√≥dulos de acceso seguro en las tarjetas de primera generaci√≥n y la reprogramaci√≥n de los m√≥dulos que no resulta necesario recambiar en las tarjetas de segunda generaci√≥n‚ÄĚ para poder extender la capacidad f√≠sica de almacenamiento de saldo negativo.

Hasta que no se complete dicho recambio, el saldo negativo no podr√° ser superior a $480, lo cual alcanzar√° para dos boletos m√≠nimo de colectivo de $200. Por este motivo, de no resolverse esta cuesti√≥n, con el incremento previsto para los pr√≥ximos meses en las tarifas de los colectivos, el nuevo saldo negativo puede no ser tan √ļtil, por lo menos hasta que logren actualizarlo.

Se esperaba un incremento mayor para el saldo negativo de la SUBE, pero esto no ocurrió por "problemas técnicos".

Seguí leyendo: