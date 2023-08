Este año, casi 3 mil personas fueron multadas por no tener la RTO en Mendoza

Tras implementarse la normativa que exige la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en la provincia, se estableció un periodo de tolerancia y concientización durante el cual no se realizaron multas por no contar con esta exigencia. Sin embargo, el tiempo benévolo quedó atrás y este año se comenzó a exigir. Así casi 3 mil personas fueron multadas en lo que va de 2023 por no tener la RTO en Mendoza, según los datos aportados por el Ministerio de Seguridad. Se considera una falta leve por lo que el valor de la infracción es de $5.400.

Lo que ven en las empresas donde se ofrece este servicio es que lejos de haberse incrementado la demanda por las multas, esta ha bajado. “No ha aumentado el caudal de gente, se han hecho entre 40 y 50% menos que el año pasado”, aseguró Ricardo Bologna, de RTO Al Momento. Y agregó: “Por el costo la gente no se queja y lo que ha aumentado el valor es ínfimo porque aumenta una vez al año”, por el contrario, consideró que los últimos cambios, que implican extender la periodicidad de la revisión de un año a dos para vehículos de hasta 7 años de antigüedad generó cierta confusión.

Así las cosas, sólo 7% de quienes deberían hacerla este año la realizaron. En lo que va de 2023, entre los 24 talleres habilitados en toda la provincia se han revisado 50.000 autos y según detalló, “en teoría hay unos 700.000 autos verificables”. Agregó que viene a profundizar una situación preexistente ya que el año pasado también se hicieron muy pocas.

Aclaró además que la modificación rige desde este año por lo que todos los vehículos que hicieron la verificación el año pasado deben repetirla este año y que otra forma de asegurarse es que si está vencida la oblea, debe repetirse.

RTO: Sólo 7% de quienes deberían hacerla este año la realizaron. Foto: Mariana Villa / Los Andes

Cabe destacar que el costo actual del servicio es de $7.000, el cual es establecido una vez por año de manera automática en relación con el valor de las unidades fijas. Según señalan las empresas hasta ahora, nunca ha aumentado al ritmo de la inflación. De enero de 2022 a enero de 2023 permaneció igual y ese último mes se aplicó un incremento de 80%. Como una forma de actualizarlo este año se habilitó de manera excepcional un incremento de 30% en julio.

Algo que ha solido hacerse desde su implementación es comparar el valor de la multa con el del servicio aduciendo que es prácticamente similar.

Sin embargo, al respecto Bologna opinó: “La gente lo compara con la multa pero esto es prevención vial no es para zafar de una multa”. Dijo que la mayor incidencia que tienen en todos los talleres es por problemas de frenado y en ese sentido dijo que muchos siniestros se producen por fallas de este tipo. Tal fue el caso del camión que cayó al vacío el lunes cerca de las 20 en Potrerillos, en la zona de Las Vegas, tras quedarse sin frenos. Como consecuencia, el conductor falleció al lanzarse y golpearse la cabeza contra el asfalto, mientras que el acompañante sufrió lesiones leves.

Respecto de quienes deben hacerlo cada dos años dijo que rige a partir de este año para vehículos de menos de 7 años de antigüedad (desde 2017) por lo que aquellos que son de 2016 o anteriores, deben hacerla una vez al año. Luego, los vehículos 0Km tienen tres años de gracias, es entonces que deberán hacerla por primera vez y luego cada dos años hasta que cumplan 7 años.

Infracciones realizadas este año

Las multas efectuadas por falta de RTO fueron específicamente 2.927 sobre un total de 57.239 aplicadas durante todo 2023, según el Ministerio de Seguridad. Del total, además, 1.701 se efectuaron a conductores que circulaban alcoholizados en el marco de 9.514 controles de alcoholemia.

De la cifra total de actas se desprende que 40.008 fueron infracciones leves. También, en los controles se retuvieron 2.378 licencias,1.829 vehículos y 2.519 motos.

La cartera informó además que desde enero a julio inclusive, en Mendoza se han registrado 80 personas fallecidas en siniestros viales. Se trata de 31 automovilistas, 34 motociclistas, 10 ciclistas y 5 peatones que perdieron la vida en lo que va del año. Guaymallén, San Rafael y San Martín son los departamentos que lideran la mayor cantidad de fallecidos en las rutas mendocinas.

Tal cual publicó Los Andes, el número ha superado en 10% al año anterior cuando fueron 73.

Accidente automovilístico en el Acceso Sur pasando Rodríguez Peña, entre dos autos y un camión con el saldo de un herido Foto: Orlando Pelichotti

En 2023, los accidentes sin lesiones que tiene registrados el área son 1.141 y con lesiones, 1.577. Así lo detalló el comisario inspector Javier López, subjefe de la Policía Vial, quien explicó que además hay otros que llegan solo a los municipios o directamente no se detectan porque hay arreglos entre las partes, sin denuncia.

Dijo que son casi los mismos que en 2022 con un leve descenso: en siniestros con lesiones hay 3% de disminución y sin lesiones 9% menos.

Respecto de los fallecidos destacó: “No parece un número relevante pero sí es preocupante porque cada persona no es un número, es una vida, muchos se quedarán con la estadística pero una persona que muere es preocupante y nos ocupa”. Esto en particular porque en su mayoría son muertes evitables.

En este sentido resaltó que “no estamos hablando de accidentes sino de siniestros viales” que son mayormente en solitario, por distracciones o por exceso de velocidad.

Valores de las multas en Mendoza

El ministerio detalló además que desde el 1 de enero de 2023, los montos por multas viales van desde 5.400 para faltas leves hasta 81.000 para conductores que cometan más de dos infracciones. La cifra se calcula por Unidad Fija (UF), que pasó de 30 a 54 pesos.

De esta manera, y por el plazo de un año, las multas leves cuestan $5.400 (100 UF); las graves, $37.800 (700 UF); las gravísimas, $54.000 (1.000 UF), y el concurso –cuando el conductor comete dos o más faltas– tiene un valor de $81.000 (1.500 UF). Las multas tendrán un descuento de 40% si se abonan dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de realizada el acta vial.

Las penas para quienes manejen en estado de ebriedad desde la modificación de la ley van de $162.000 a $486.000 y no tienen descuento al efectuar el pago.

De 0,2 en el caso de bicicletas con o sin motor, motocicletas y/o ciclomotores y de 0,5 en el caso de automóviles a 0,99 gramos de alcohol en sangre, las penas son: inhabilitación para conducir por entre 30 y 180 días, multas entre $162.000 y $324.000 y retención de la licencia de conducir.

Con más de 1 gramo de alcohol en sangre, la falta establece multas de $216.000 a $486.000, inhabilitación para conducir vehículos desde 90 a 365 días, retención del rodado y arresto de hasta 30 días.