España reabrirá sus fronteras a viajeros vacunados, pero no con la Sputnik-V

Mientras que en Argentina y otros países de América del Sur la segunda ola de la pandemia de coronavirus azota con todas sus fuerzas, en algunos países europeos el panorama se va tornando -de a poco- más alentador. España es uno de estos casos, y el jefe de Gobierno Pedro Sánchez fue el encargado de oficializar recientemente un importante anuncio: a partir del 7 de junio, España reabrirá sus fronteras para todas las personas que hayan completado el cronograma de vacunación contra el Covid-19.

El jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez anunció que a partir de 7 de junio podrán ingresar al país viajeros de todo el mundo que tengan el cronograma de vacunación completo. Foto: DPA

El detalle es que, según esta disposición, se permitirá el ingreso de aquellos viajeros inmunizados con las dos dosis de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento o por la OMS. Y si se tiene en cuenta que la Sputnik V -vacuna desarrollada en Rusia- aún no cuenta con la habilitación definitiva de la OMS, aquellas personas que cuenten con las dos dosis de este componente no estarán autorizados (al menos en un principio y hasta que se consiga el aval) para ingresar al país europeo.

Teniendo en cuenta que en Argentina gran parte de la población ha recibido la vacuna rusa, la realidad es que muchos argentinos (quienes tengan estas vacunas) no estarán autorizados a ingresar a España

Las habilitadas

Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado de emergencia las vacunas de Pfizer/BioNtTech, AstraZeneca-SKBio, Serum Institute of India, Janssen y Moderna. Mientras que la Sputnik V aguarda por esta validación.

La vacuna AstraZeneca está entre las autorizadas por la OMS. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Orlando Pelichotti | Los Andes

El otro requisito que también limitará a la cantidad de argentinos en condiciones de ingresar a España -en caso de tener intenciones de hacerlo- es que sí o sí el visitante deberá contar con las dos dosis del componente. Y si se tiene en cuenta que en Argentina, 8 de cada 10 personas inoculadas no reciben la segunda dosis aún -de acuerdo a las estadísticas del sitio Our World in Data-, esto significa que incluso aquellos que hayan sido vacunados con algunas de las dosis autorizadas no podrán viajar hasta que no tengan las dos aplicaciones.

Condiciones para europeos

El jefe de Gobierno español también confirmó que a partir del lunes próximo se permitirá la entrada a España de viajeros de países seguros -como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, Israel, Corea del Sur, China, Japón. Tailandia y Ruanda- sin la necesidad de ser sometidos a controles sanitarios.

Sánchez también presentó el Certificado Covid de la Unión Europea, que entrará en vigencia el 1 de julio en el país ibérico y que permitirá a los españoles vacunados, a quienes hayan superado la enfermedad y/o cuenten con un test negativo viajar por ese país y todo el continente europeo (al menos los países incluidos en la UE). Se tratará de un documento gratuito.