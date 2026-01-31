Escuela de Rock: sumate a los talleres y clases magistrales en Guaymallén

Durante febrero continúan las actividades artísticas gratuitas, con talleres y masterclasses destinadas a músicos, estudiantes y público en general. Formación musical gratuita durante febrero en Guaymallén

En el marco de su propuesta de verano, la Escuela de Rock Mario Mátar continúa durante el mes de febrero con una variada agenda de talleres y clases magistrales, orientadas tanto a alumnos de la institución como a músicos, estudiantes y personas interesadas en seguir formándose y explorando nuevas herramientas musicales.

Las actividades se desarrollan en la sede de la escuela, ubicada en Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, y son gratuitas, con cupos limitados y requieren inscripción previa.

Formulario de inscripción:

Cada propuesta tiene una duración de 3 horas por encuentro y está a cargo de docentes especializados, abordando distintas disciplinas vinculadas a la música, la técnica instrumental y vocal, la producción sonora y la salud auditiva.