31 de enero de 2026 - 14:26

Escuela de Rock: sumate a los talleres y clases magistrales en Guaymallén

Durante febrero continúan las actividades artísticas gratuitas, con talleres y masterclasses destinadas a músicos, estudiantes y público en general. Formación musical gratuita durante febrero en Guaymallén

Jazz-y-literatura-Escuela-de-rock-19-768x511
Por Redacción

En el marco de su propuesta de verano, la Escuela de Rock Mario Mátar continúa durante el mes de febrero con una variada agenda de talleres y clases magistrales, orientadas tanto a alumnos de la institución como a músicos, estudiantes y personas interesadas en seguir formándose y explorando nuevas herramientas musicales.

Las actividades se desarrollan en la sede de la escuela, ubicada en Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, y son gratuitas, con cupos limitados y requieren inscripción previa.

Formulario de inscripción:

Cada propuesta tiene una duración de 3 horas por encuentro y está a cargo de docentes especializados, abordando distintas disciplinas vinculadas a la música, la técnica instrumental y vocal, la producción sonora y la salud auditiva.

Propuesta artística y formativa

El cronograma de febrero incluye talleres de percusión, expresión y técnica vocal, grabación musical, exploración instrumental y sonido, además de masterclasses sobre microfonía, improvisación, uso del click y la historia del jazz.

Taller de ensambles de percusión

Profesor: Iván Cáceres

Duración: 3 horas por encuentro

Fechas:

  • 09/02 a las 17:00

  • 28/02 a las 10:00

Práctica con instrumentos, señas, cuerdas de percusión y ensambles rítmicos.

Masterclass: La voz en el jazz (continuación)

Profesora: Cecilia Salinas

Duración: 3 horas por encuentro

Fechas:

  • Todas las semanas de febrero

  • Martes a las 10:00 o jueves a las 17:00

El camino del jazz: la interpretación, el valor de la improvisación y los recursos estilísticos.

Masterclass: Cómo tocar con click

Profesor: Claudio Benedetti

Duración: 3 horas por encuentro

Fechas:

  • 06/02 a las 10:00

  • 24/02 a las 17:00

Desmitificación del uso del click en el rock actual. Creación de pistas, uso de metrónomo y auriculares.

Masterclass de bajo

Profesor: Federico Zuin

Duración: 3 horas por encuentro

Fechas:

  • 04/02 a las 17:00

  • 25/02 a las 17:00

El bajo en el rock actual: dedaleras, looperas, efectos y técnicas.

Masterclass de improvisación en instrumentos melódicos

Profesor: Emmanuel Cruz

Duración: 3 horas por encuentro

Fechas:

  • 04/02, 13/02, 18/02 y 23/02 a las 10:00

  • 06/02, 11/02, 18/02 y 23/02 a las 17:00

Continuidad del taller iniciado en enero, con foco en la ejercitación y la práctica de la improvisación.

Taller de sonido inicial

Profesor: Alejandro Moyano

Duración: 3 horas

Fechas:

  • 09/02 a las 10:00

  • 27/02 a las 17:00

Introducción a un taller anual. Conceptos básicos de corriente, conexiones y circuitos aplicados al audio.

Taller de utilización del micrófono para cantantes

Profesor: Joan Pita

Duración: 3 horas

Fechas:

  • 19/02 a las 10:00

  • 20/02 a las 17:00

Técnicas para afrontar el momento de cantar frente al micrófono.

Un espacio abierto a la comunidad

Estas actividades forman parte de la propuesta de verano de la Escuela de Rock Mario Mátar, orientada a promover la formación artística, el intercambio de saberes y el acceso gratuito a espacios de aprendizaje musical para la comunidad

