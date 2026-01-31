Escuela de Rock: sumate a los talleres y clases magistrales en Guaymallén

En el marco de su propuesta de verano, la Escuela de Rock Mario Mátar continúa durante el mes de febrero con una variada agenda de talleres y clases magistrales, orientadas tanto a alumnos de la institución como a músicos, estudiantes y personas interesadas en seguir formándose y explorando nuevas herramientas musicales.
Las actividades se desarrollan en la sede de la escuela, ubicada en Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, y son gratuitas, con cupos limitados y requieren inscripción previa.
Formulario de inscripción:
Cada propuesta tiene una duración de 3 horas por encuentro y está a cargo de docentes especializados, abordando distintas disciplinas vinculadas a la música, la técnica instrumental y vocal, la producción sonora y la salud auditiva.
Propuesta artística y formativa
El cronograma de febrero incluye talleres de percusión, expresión y técnica vocal, grabación musical, exploración instrumental y sonido, además de masterclasses sobre microfonía, improvisación, uso del click y la historia del jazz.
Taller de ensambles de percusión
Profesor: Iván Cáceres
Duración: 3 horas por encuentro
Fechas:
-
09/02 a las 17:00
-
28/02 a las 10:00
Práctica con instrumentos, señas, cuerdas de percusión y ensambles rítmicos.
Masterclass: La voz en el jazz (continuación)
Profesora: Cecilia Salinas
Duración: 3 horas por encuentro
Fechas:
El camino del jazz: la interpretación, el valor de la improvisación y los recursos estilísticos.
Masterclass: Cómo tocar con click
Profesor: Claudio Benedetti
Duración: 3 horas por encuentro
Fechas:
-
06/02 a las 10:00
-
24/02 a las 17:00
Desmitificación del uso del click en el rock actual. Creación de pistas, uso de metrónomo y auriculares.
Masterclass de bajo
Profesor: Federico Zuin
Duración: 3 horas por encuentro
Fechas:
-
04/02 a las 17:00
-
25/02 a las 17:00
El bajo en el rock actual: dedaleras, looperas, efectos y técnicas.
Masterclass de improvisación en instrumentos melódicos
Profesor: Emmanuel Cruz
Duración: 3 horas por encuentro
Fechas:
-
04/02, 13/02, 18/02 y 23/02 a las 10:00
-
06/02, 11/02, 18/02 y 23/02 a las 17:00
Continuidad del taller iniciado en enero, con foco en la ejercitación y la práctica de la improvisación.
Taller de sonido inicial
Profesor: Alejandro Moyano
Duración: 3 horas
Fechas:
-
09/02 a las 10:00
-
27/02 a las 17:00
Introducción a un taller anual. Conceptos básicos de corriente, conexiones y circuitos aplicados al audio.
Taller de utilización del micrófono para cantantes
Profesor: Joan Pita
Duración: 3 horas
Fechas:
-
19/02 a las 10:00
-
20/02 a las 17:00
Técnicas para afrontar el momento de cantar frente al micrófono.
Un espacio abierto a la comunidad
Estas actividades forman parte de la propuesta de verano de la Escuela de Rock Mario Mátar, orientada a promover la formación artística, el intercambio de saberes y el acceso gratuito a espacios de aprendizaje musical para la comunidad