Otro ticket polémico: “escracharon” a un restaurante por cobrar $24 mil por una cena

Exhibiendo el ticket, una usuaria de Twitter “escrachó” a uno de los restaurantes más conocidos de Buenos Aires por el precio que debieron pagar siete comensales por la comida ingerida .

Según lo publicaron desde la cuenta @bealbaytero , bajo el nombre de Beatriz Albaytero, se mostró un comprobante de los precios que tienen algunos alimentos, entre los que se encontraba un bife de chorizo a $2.660; un vacío a $3.340; un bife de cuadril a $1.985, entre otros.

La persona que compartió el ticket aclaró que no fue la que consumió, pero remarcó que lo encontró en el local y que fueron siete personas las que se sentaron a la mesa a comer. El total de lo consumido fue de $24.212 , y la persona que lo reveló acompaño la foto posteada con una frase: “Don Julio 7 personas $ 24.212, merecen fundirse!!!!”

No obstante, el ‘escrache’ en las redes sociales también encontró a sus detractores, ya que el exhibir el monto de una comida puede hacer perder de vista algunos detalles. Una de las personas que criticó esto fue Connie Ansaldi.

La acrtiz señaló que “Don Julio en los 50 Best de los mejores restaurantes argentinos. Pero va Beatriz se clava 2 champú a $8000 y quiere pagar precio Uggis. Más argento no se consigue. No sea papelonera señora”.