Escándalo en una carrera de trail: jinetes agredieron a corredores y les exigieron dinero para dejarlos pasar

La tradicional competencia de trail Doble Apolo , desarrollada este domingo en Paso Córdoba , en la ciudad rionegrina de General Roca , quedó envuelta en un grave episodio de violencia. En el lugar un grupo de personas montadas a caballo agredió a varios participantes e impidió el normal desarrollo de la prueba.

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Las escenas fueron registradas por distintos asistentes y comenzaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales, donde generaron una fuerte repercusión entre deportistas, organizadores y usuarios que repudiaron lo ocurrido.

Uno de los testigos del incidente, que cumplía funciones como camera runner durante la competencia, relató lo sucedido a través de sus redes sociales y expresó su preocupación por la gravedad del hecho.

"Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más. En el kilómetro 2 de la ruta de la Doble Apolo, lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente". Además, reclamó que el episodio sea investigado por la Justicia y sostuvo: "No a la violencia. La naturaleza es de todos. Que la Justicia se haga cargo ".

Las imágenes difundidas provocaron una ola de comentarios de repudio en plataformas digitales. Entre las publicaciones más destacadas, distintos usuarios cuestionaron la agresión sufrida por los competidores y reclamaron que se identifique a los responsables.

Entre los mensajes compartidos se leyeron expresiones como: "¿Qué nos pasa como sociedad? Hay que estar bastante mal de la cabeza para reaccionar así". "Primero los permisos y luego disfrutar del deporte. La reacción de los de a caballo es injustificada y de bárbaros". "¿Por qué esa violencia? Solo corren, no dañan nada".

El incidente ocurrió apenas iniciada la competencia, considerada una de las pruebas de trail running más tradicionales de la región, y sorprendió tanto a los corredores como al público que acompañaba el evento.

Denunciarán a los responsables de los ataques contra corredores en la tradicional Doble Apolo. redes

Desde la organización confirmaron que este lunes presentarán una denuncia judicial junto con corredores y funcionarios municipales para que se investigue lo sucedido e identificar a los responsables. En declaraciones a LM Cipolletti, los organizadores aseguraron que el evento contaba con todas las autorizaciones necesarias para su realización.

"Mañana vamos a la Justicia a denunciar con corredores y funcionarios municipales. Tenemos los permisos de Vialidad Rionegrina y del Municipio, pagamos el permiso del Área Protegida y los adicionales de la Policía. Tenemos todo en regla".

Asimismo, señalaron que la competencia se organiza desde hace 18 años y que, si bien en otras ediciones habían recibido amenazas previas, nunca se había producido un episodio de semejante gravedad. "Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá", detallaron.

La presentación judicial buscará reconstruir lo ocurrido durante la prueba y establecer las responsabilidades de quienes protagonizaron las agresiones, en un caso que volvió a poner en debate la seguridad de las competencias deportivas al aire libre y la convivencia entre este tipo de eventos y los habitantes de las zonas donde se desarrollan.