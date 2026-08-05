"Es un dolor que todavía no sé cómo explicar": el desgarrador mensaje de la hija de la pareja que murió en San Carlos.

La tragedia que el sábado pasado conmocionó a la provincia dejó a una familia devastada. Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi murieron luego de que un árbol cayera sobre el vehículo en el que viajaban por la Ruta 143, en el departamento de San Carlos.

En medio del dolor por la pérdida de sus padres, Ema Pompei , una de las hijas adolescentes de la pareja, compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales donde los despidió y recordó el vínculo que los unía.

"Hoy me cuesta encontrar las palabras para hablar de ustedes. Hay dolores que son tan grandes que no entran en ninguna frase, y perderlos a los dos es un dolor que todavía no sé cómo explicar ", comenzó la joven en su publicación.

En su mensaje, Ema continuó: "Mis papás fueron mi lugar seguro, las personas que estuvieron conmigo en cada momento y que me enseñaron tanto, incluso sin darse cuenta que lo estaban haciendo".

La adolescente contó que una de las partes más difíciles de atravesar es imaginar cómo será su vida sin ellos: "Nunca me dejaron sola y siempre estuvieron para mí. No sé cómo se sigue adelante cuando faltan las dos personas más importantes en mi vida , ni tampoco sé si voy a poder seguir adelante sin ustedes".

En la misma línea, agregó: "Los voy a extrañar en las cosas más chiquitas, en un abrazo, en una mirada, en llegar a casa y saber que estaban ahí. Voy a extrañar poder contarles mis cosas, mis día a día, pedirles un consejo y por sobre todo tenerlos conmigo".

"Ojalá hubiera tenido más tiempo. Ojalá pudiera volver atrás y abrazarlos una vez más, decirles cuánto los amo y agradecerles por todo lo que hicieron por mí", sumó en su desgarrador posteo.

A pesar del dolor, Ema aseguró que quiere conservar todo aquello que sus padres le dejaron: el amor, las enseñanzas, los recuerdos, las risas, los viajes y cada uno de los momentos que compartieron como familia.

"Porque aunque ya no pueda verlos ni abrazarlos, van a seguir viviendo en mí, en la persona que soy y en todo lo que haga de ahora en adelante", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @emapompei

La joven también recordó el esfuerzo que sus padres hicieron para darle todo lo que pudieron y destacó el sacrificio con el que construyeron una vida para sus hijos. "Yo no había nacido en una cuna de oro, pero mis papás poco a poco me la habían construido, con mucho esfuerzo y sacrificio", escribió.

En el tramo final de su despedida, Ema agradeció a sus padres por haber estado siempre a su lado, por haberla amado y por todo lo que hicieron por ella.

"Los voy a amar toda mi vida y, aunque hoy no sepa cómo hacerlo, voy a aprender a vivir llevando su amor conmigo. Son, fueron, y van a ser los mejores que me pudieron haber tocado", expresó.

Luego, sumó: "Su ausencia la voy a sentir en todos lados pero por sobre todo en los abrazos llenos de amor de todos los días, voy a extrañar muchísimo eso" y concluyó: "Los extraño a ustedes. Los amo con todo lo que soy. Y los voy a llevar conmigo para siempre. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son"