"Es oportunismo político": El juez Valerio habló en Aconcagua Radio y cuestionó los pedidos de penas más duras

Consultado sobre si estas declaraciones del gobernador representan una intromisión al Poder Judicial, Valerio fue categórico: “Lógicamente, si se está pretendiendo marcarle el camino a los jueces, hay una intromisión. Si no es esa la intención, no la habrá, pero de todos modos no corresponde”.

La polémica se intensificó cuando Cornejo aseguró que su intención no es “disciplinar” a los jueces, pero desde el Poder Judicial interpretaron sus dichos como una presión directa. “Él sabrá con qué intención lo dijo, pero yo sé cómo deben actuar los jueces. Hay una separación de poderes muy precisa”, señaló Valerio, y citó el artículo 12 de la Constitución de Mendoza, que establece claramente las funciones de cada uno de los tres poderes del Estado.

La importancia del sistema adversarial

Durante la entrevista, Valerio también destacó los avances del sistema adversarial penal que se está implementando en todo el país, y en el cual Mendoza fue pionera. Este modelo otorga a las partes –la fiscalía y la defensa– el protagonismo en el litigio, limitando el rol del juez a la función de árbitro imparcial.

“El viejo juez de instrucción tenía todo el poder y decidía de acuerdo a su saber y entender. Eso no es independencia judicial. En el sistema adversarial, los jueces resuelven conforme a lo que actúan las partes, y eso garantiza imparcialidad”, explicó Valerio. Y agregó: “Sin imparcialidad no hay Justicia”.

El magistrado se encuentra actualmente en Corrientes, participando de encuentros con cortes provinciales para afianzar este sistema. “Estoy trabajando sobre la adversariedad, que es una de las garantías más fuertes para la ciudadanía”, dijo.

El rol de los fiscales y los controles democráticos

Otro de los puntos que Valerio aclaró fue el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal en Mendoza. Recordó que, por ley, los fiscales tienen autonomía funcional y deben rendir cuentas ante la Legislatura, no ante los jueces.

“El control de los fiscales está en la Comisión Bicameral de la Legislatura. No pueden venir ahora a pedirle a los jueces que estén con una lupa sobre los fiscales. Eso no corresponde”, subrayó.

La ley 8008 y sus reformas posteriores establecen que el procurador debe presentar anualmente un plan de persecución penal y luego rendir cuentas de su ejecución. De este modo, la política criminal del Estado queda en manos del Ministerio Público y bajo supervisión legislativa, no judicial.

Reunión con jueces y posibles respuestas institucionales

Cada lunes, Valerio coordina reuniones con jueces penales para evaluar la marcha del sistema. Consultado sobre si en el próximo encuentro se abordarán las declaraciones del gobernador, el magistrado respondió que seguramente será un tema de discusión.

“Presumo que puede haber inquietudes. Mis colegas saben cuál es mi postura sobre la independencia judicial y el modelo adversarial. No trabajamos con una agenda cerrada, así que si alguien plantea el tema, se debatirá”, adelantó.

En cuanto a una eventual reacción institucional por parte de la Corte frente a los dichos de Cornejo, Valerio no descartó esa posibilidad, pero señaló que hasta el momento solo existen manifestaciones públicas de distintos funcionarios. “Veremos qué se plantea en definitiva”, concluyó.

Su colega en la Corte, el juez Mario Adaro, también manifestó su desacuerdo con las expresiones del Ejecutivo provincial. Si bien por ahora no hay un comunicado oficial, se espera que el tema siga generando repercusiones en los próximos días.

Separación de poderes: el límite infranqueable

La intervención de Valerio marca un límite claro ante cualquier intento de presión desde el Ejecutivo. “Los jueces no podemos delegar funciones en otros poderes, ni ellos en nosotros. No se pueden entrometer”, insistió.

Así, el juez Valerio se posiciona como uno de los defensores más firmes de la independencia judicial en Mendoza, en un contexto en el que la relación entre poderes vuelve a tensarse. La discusión promete seguir abierta, y con ella, el debate sobre cómo se garantiza justicia en un sistema democrático.

