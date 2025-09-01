 Es oficial: se supo si habrá fin de semana largo con el feriado del domingo 12 de octubre

El Gobierno nacional oficializó el traslado del feriado del Día de la Raza , que este año caía el domingo 12 de octubre y originalmente quedaba en esa fecha , al viernes 10. La decisión busca dar impulso a la actividad turística y generar un fin de semana largo que dinamice el consumo en distintos puntos del país.

Confirmado: decretan un feriado masivo en Argentina, ¿cuándo es?

El Gobierno habilitó el traslado de feriados que caigan sábado o domingo, ¿qué pasa con el 12 de Octubre?

La medida quedó plasmada en la resolución 139/2025 , publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos .

Según el texto, el traslado del feriado responde a la nueva normativa que habilita a reubicar en un día hábil las fechas conmemorativas cuando coinciden con sábados o domingos, con el objetivo de ampliar el beneficio de los descansos extendidos.

La decisión fue tomada a partir de una sugerencia de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes , que planteó la necesidad de estimular la demanda turística interna en un contexto económico desafiante para el turismo receptivo e interno.

Así, desde la cartera señalaron que los fines de semana largos representan una oportunidad para mejorar los niveles de ocupación en hoteles, incrementar el flujo de pasajeros en transporte y sostener la actividad de restaurantes, bares y comercios.

Primer desembarco de Cristóbal Colón en América. Óleo de Dióscoro Teófilo Puebla y Tolín, pintado en 1832 (Museo del Prado).

De esta manera, el próximo fin de semana largo se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre, brindando tres días de descanso.

Quienes deban trabajar el viernes 10 de octubre cobrarán como día feriado, es decir, el doble de la remuneración habitual.

Por qué es feriado el 12 de octubre (y se traslada al 10)

Cada 12 de octubre, el Día de la Raza recuerda la llegada, en 1492, de la expedición del genovés Cristóbal Colón a las costas de la isla americana Guanahaní. Desde ese entonces, se da inicio al contacto entre Europa y América, hecho que marcó para siempre a ambos continentes.

Más allá de un evento geopolítico, este día evolucionó para conmemorar un concepto que va más allá de fronteras y razas, uniendo a millones de personas a través de la lengua y la cultura.

Feriados nacionales inamovibles que quedan en 2025

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Los feriados trasladables del 2025

Día de la Raza: 12 de octubre.

Día de la Soberanía Nacional: pasa del jueves 20 al lunes 24 de noviembre.

Días no laborables turísticos del 2025

Viernes 21 de noviembre.

Cuántos fines de semana largo quedan en 2025