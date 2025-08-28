El Gobierno habilitó el traslado de feriados que caigan sábado o domingo, ¿qué pasa con el 12 de Octubre?

El Gobierno nacional oficializó hoy que los feriados trasladables que coincidan con sábados o domingos podrán moverse al lunes inmediato posterior o al viernes anterior , según lo disponga la autoridad de aplicación.

Boleta Única Papel: la Nación logró un bajo costo de impresión y la Provincia busca adherir a esa licitación

El Gobierno nacional respondió ante los ataques en Lomas de Zamora y culpó al kirchnerismo

La medida quedó establecida en el Decreto 614/2025 , publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Guillermo Francos .

Hasta ahora, la Ley 27.399 de feriados nacionales y fines de semana largos contemplaba el corrimiento de las fechas únicamente cuando caían martes, miércoles, jueves o viernes, pero no establecía reglas para los que coincidían con sábados o domingos.

Con esta modificación, la Jefatura de Gabinete de Ministros fue designada como autoridad de aplicación y tendrá la facultad de dictar las normas complementarias necesarias para implementar los cambios.

Según los fundamentos del decreto, la decisión busca “ honrar la condición de feriados trasladables ” prevista en la ley y evitar vacíos legales que pudieran “desvirtuar el espíritu de la norma”.

La disposición entró en vigencia de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial.

El próximo feriado será el 12 de octubre

Tal como indica el calendario oficial de Argentina, el próximo feriado nacional será el domingo 12 de octubre en conmemoración al Día de la Raza, antes llamado Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Si bien es una fecha trasladable, este año se decidió que se quede el mismo día. Es decir, no habrá fin de semana largo en octubre. Sin embargo, esa primera decisión fue comunicada antes de que la modificación del Decreto 614/2025, por lo que muchos especulan en que podrían revertir la medida y tranformar el feriado del 12 de Octubre en un nuevo fin de semana largo.

image

Cada 12 de octubre, el Día de la Raza recuerda la llegada, en 1492, de la expedición del genovés Cristóbal Colón a las costas de la isla americana Guanahaní. Desde ese entonces, se da inicio al contacto entre Europa y América, hecho que marcó para siempre a ambos continentes. Más allá de un evento geopolítico, este día evolucionó para conmemorar un concepto que va más allá de fronteras y razas, uniendo a millones de personas a través de la lengua y la cultura.

Cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

Recién será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, por cuatro días, ya que se traslada al lunes el Día de la Soberanía Nacional (20/11) y se suma el viernes como día laborable con fines turísticos.

Feriados nacionales inamovibles que quedan en 2025

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Los feriados trasladables del 2025

Día de la Raza: 12 de octubre.

Día de la Soberanía Nacional: pasa del jueves 20 al lunes 24 de noviembre.

Días no laborables turísticos del 2025

Viernes 21 de noviembre.

Cuántos fines de semana largo quedan en 2025