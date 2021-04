Es mendocino, vive y trabaja en Brasil y busca ser el mejor bartender de América

En junio de 2019, cuando ni siquiera asomaban palabras como “Covid-19” o “coronavirus” en el horizonte más cercano, mientras que “pandemia” parecía ser un vocablo extraído de un manual de historia para hablar de algo registrado hace ya siglos; Jonhathan “Jonny” Piccolo (30) cargó sus pertenencias más importantes a cuestas y se fue a vivir a Brasil. Lo convocaron para desempeñarse como bartender en un bar ubicado en la ciudad de Vitória, capital del estado brasileño de Espírito Santo. Y allí se desempeña actualmente donde, pese a que desde hace casi un mes en esa ciudad (y en otros puntos del amplio territorio de Brasil) rige una restricción para que estos locales estén abiertos; se entusiasma con la posibilidad (tangible y concreta) de convertirse en el mejor bartender de América.

“Para entrar en los Panamericanos de Coctelería hay una clasificación de cada país, como unas eliminatorias nacionales. Y averigüé si, estando en Brasil, podía participar por Argentina. Ni bien me confirmaron me inscribí; y este año la participación fue por medio de un video, nada presencial. Tuvimos que preparar un cóctel de autor y servirlo en cinco copas como indica el reglamento. Para la calificación se tuvo en cuenta todo lo que tiene que ver con la parte técnica; que no cayeran gotas y también el color, aunque faltaron algunas cosas de todos los años, como el olor. Pero la pandemia llevó a que sea así este año”, destacó el mendocino a Los Andes desde el bar Dona Raposa (Vitória), donde está trabajando. Además del apoyo en la iniciativa y la participación, desde el establecimiento se han comprometido hasta a ayudarlo para costear el viaje a Colombia y así participar de los Panamericanos junto a los otros cuatro argentinos que clasificaron. Sin embargo, el joven mendocino también está pensando en otras iniciativas para ahorrar algo más de dinero y estar tranquilo para viajar a Colombia en agosto de este año.

“Nos han confirmado que los Panamericanos van a ser en Manizales (Colombia) y siguiendo estrictos protocolos, como –por ejemplo- no poder salir del hotel quienes vayamos a competir. Mi coctel se llama ‘Barrilete cósmico’ e incluye Luxardo Maraschino, fernet Branca, ron Havana 7 años, zumo de pomelo y un almíbar de mango especiado con granos de café ”, resume Jonny sobre la receta que lo llevará a competir entre los mejores bartenders del continente. Y que, al igual que Diego Armando Maradona en 1986 (el destinatario original del apodo “Barrilete cósmico” de acuerdo al relato de Víctor Hugo Morales), Jonny intentará “dejar en el camino” a tanto latinoamericano.

Su vida

Jonny estudió en el Instituto de alta gastronomía Arrayanes, y fue una pasantía la que lo introdujo en las grandes ligas de la coctelería. “Empecé en agosto de 2018, en El Chiringuito (Chacras). Un profesor me llamó para hacer las pasantías, y quedé. Y de ahí pasé a Ground (en la Arístides), donde me convertí en el head bartender. Armamos la carta de cócteles en el lugar, hicimos algunos eventos y ya quedé ahí”, cuenta el joven, que hasta junio del 2019 vivía en Godoy Cruz.

Y fue su trabajo en el local de la concurrida calle de la Quinta Sección lo que le abrió las puertas a viajar a Brasil. “Había un grupo de amigos que iban siempre al bar, y los atendía yo. Un día fueron y me presentaron a un brasileño que era dueño de un bar en Vitoria; y hablando con él me pidió una recomendación de alguien para trabajar con él. ¡Y me auto recomendé!”, rememora el joven en un descanso del bar en el que trabaja en el estado ubicado al norte de Río de Janeiro.

“En junio de 2019 me vine para Brasil y desde entonces estoy trabajando acá. El año pasado, en el peor momento de la pandemia, cerraron los bares y estuve rebuscándomela de otras maneras; hasta me puse a preparar alfajores de maicena”, sigue Piccolo. En agosto del 2020 el Gobierno autorizó algunas flexibilizaciones y los bares y locales del rubro reabrieron sus puertas. No obstante, desde hace 30 días se dio marcha atrás con ello y, ante el recrudecimiento de la pandemia, hay un cierre casi total. Más allá de esto, algunas actividades se van reactivando de a poco; pero no es el caso de los bares todavía-

“Nunca me había ido tanto tiempo. Antes de dedicarle a la coctelería, trabajaba de viajante. Compraba mercadería de una importadora y viajaba por la provincia o hasta San Juan para vender. Pero nunca me había alejado tanto de la familia ni por tanto tiempo”, reflexiona el mendocino; quien no duda en cuantificar su añoranza. “Extraño una bocha” dice, entre risas.

“Lo que más se extraña es la familia, los amigos, la provincia. Amo con toda mi alma Mendoza, y siempre la estoy extrañando”, sigue. Incluso, como buen hincha (fanático y socio) que es de Boca Juniors, también extraña los días en que –si la rutina se lo permitía- hacía de todo (y más) para viajar a Buenos Aires a ver al xeneize. “Aunque cuando empecé a ser bartender, se complicaba bastante ir”, confiesa.

“Ya me he hecho la costumbre de, todos los días, hacer una videollamada con mi familia. Para que sepan cómo estoy, las novedades; los mantengo al tanto de todo. ¡Además, mi mamá es de esas personas que no puede estar más de dos días sin que me comunique con ella!”, concluye, también sonriente.