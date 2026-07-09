Al mediodía evaluarán si cierran el paso Cristo Redentor: hay pronóstico de fuertes nevadas

El Paso Cristo Redentor permanece habilitado este jueves para el tránsito internacional, aunque las autoridades mantienen un estricto monitoreo de las condiciones meteorológicas debido al pronóstico de nevadas en alta montaña.

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Según informó Gendarmería Nacional, el paso está abierto desde las 9 hasta las 21 del lado argentino y de 8 a 20 en Chile , tanto para transporte de cargas como para ómnibus y vehículos particulares.

Desde el organismo recordaron que es obligatorio portar cadenas para circular por el corredor internacional, debido a las bajas temperaturas y la posibilidad de formación de hielo sobre la calzada.

A primera hora de la mañana, las temperaturas registradas en alta montaña eran las siguientes:

Evaluarán si continúan las condiciones para mantener abierto el paso

Las autoridades informaron que este jueves, a las 13.30, los coordinadores argentino y chileno volverán a reunirse para evaluar si existen condiciones de transitabilidad segura para mantener habilitado el corredor.

La decisión se tomará en función del pronóstico meteorológico, que anticipa el ingreso de un frente con nevadas a partir de las 19 de este jueves, fenómeno que se extendería hasta las primeras horas del sábado.

De acuerdo con las previsiones, las condiciones mejorarían desde el domingo, con buen tiempo también durante el lunes y el martes, lo que favorecería la normalización de la circulación en la alta montaña.

Las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto viajar hacia Chile mantenerse informados a través de los canales oficiales y verificar el estado del corredor antes de emprender el viaje.