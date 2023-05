¡Es igual! El dato que no todos conocen del personaje de Baglietto en la serie sobre Fito Páez

La serie de Netflix El amor después del amor, que en formato de “biopic” narra la vida del músico argentino Fito Páez, es uno de los mayores éxitos de los últimos días en la plataforma digital.

Quienes la han visto, más allá de sus logros artísticos, han comentado la gran capacidad que tiene la serie de hacer emocionar con su repaso por parte de la historia del rock argentino. Otro aspecto llamativo ha sido el gran parecido de algunos actores con los personajes reales que aparecen en la historia: además de Fito Páez están Charly García, Fabiana Cantilo y los miembros de GIT, por ejemplo. Pero uno de los personajes que más impactó por el parecido con el protagonista verdadero es el de Juan Carlos Baglietto.

Para algunos desprevenidos, la semejanza era tal que no encontraban una explicación. Y, sin embargo la hay: Baglietto está representando nada menos que por… Baglietto. Claro que no por el mismo cantante de Era en abril, sino por su hijo, Joaquín, quien también es actor y músico.

El músico, en una foto del año 1983, cercana a la fecha en que lo muestra la serie.

El joven tuvo la inédita oportunidad de encarnar a su propio padre en un momento histórico que va de fines de los setenta a principios de los 80, cuando se dio el movimiento de la Trova Rosarina y que llevó a Baglietto a triunfar, entre otras cosas, gracias a la música y la interpretación de un joven que había convocado para su banda: el adolescente Fito Páez.

En una reciente entrevista radial, Joaquín Baglietto habló sobre la experiencia de actuar en la serie El amor después del amor, que Netflix estrenó el miércoles 26 de abril.

Durante la entrevista, Baglietto contó que el desafío era grande, pero lo tomó con naturalidad. “Había un peso que yo no tenía, que era el de la duda de si lo estaba haciendo bien o mal”, aseguró, echando por tierra cualquier idea de un temor que pudiera haber tenido. Sin embargo, Joaquín también destacó que ello se daba por tener la inmejorable ventaja por haber conocido a su padre desde siempre y por tanto estar familiarizado con su forma de hablar y sus tics.

El joven actor contó que su padre, Juan Carlos Baglietto, había visto la serie y estaba “encantado y súper contento” con la historia y el personaje, cuya propuesta le llegó a través de un casting. Sin embargo, curiosamente, no fue Joaquín el primero en aspirar al papel, sino su hermano, Julián Baglietto, a quien primero contactó la productora. Sin embargo, finalmente, fue había sido el primero en ser contactado, pero que finalmente había sido él quien había aceptado el papel.

"El amor después del amor", la serie de Netflix sobre la vida de Fito Paéz (Netflix).

Juan Carlos Baglietto también habló de la extraña y satisfactoria situación: “Fue muy fuerte saber de la noticia, muy emocionante, y por algunos fragmentos que vi Joaquín está muy pero muy bien y es un orgullo total que esté en esa producción y que haga de mí. Es toda una rareza (risas) que nunca me hubiera imaginado, pero a su vez me llena de felicidad verlo y saber que tengo un hijo que es un gran actor y que además canta mejor que yo”. En cuanto a su experiencia en el set de rodaje, Joaquín Baglietto dijo que había sido muy positiva: “Me fui encantado porque me llevé un millón de amigos. Me pasó que tanto el trato con el equipo como con el elenco era hermoso”.

Vale decir que Joaquín no es ningún debutante: es actor, músico y cantante, tal como se presenta en sus redes. Además es el ahijado de Joaquín Sabina, de quien toma su nombre.

Producida por Mandarina Contenidos, con Juan Pablo Kolodziej y Mariano Chihade a la cabeza, y con la dirección de Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal, la serie El amor después del amor ha sido un éxito mayúsculo en estos pocos días de recorrido en la plataforma digital.