¿Es correcto utilizar la expresión “gordofobia”?

La expresión gordofobia se escucha con frecuencia, más cuando cada vez se cuestiona más el juicio sobre los cuerpos ajenos. Sin embargo: ¿es correcta la expresión? Profesionales de la comunicación de Mendoza advierten que no.

“Esta mal dicho gordofobia”, subraya Anabella Della Longa, periodista especializada en Género. “Cuando uno tiene fobia a una araña lo que tiene es miedo, pero en este caso le decimos gordo-odio porque estas personas son discriminadas, es un odio hacia lo no hegemónico, a lo distinto y no miedo”, explica.

Advierte que lo mismo sucede con la expresión transfobia, porque es una discriminación que se produce en la sociedad porque no se entiende por qué esa persona es trans y no es heterosexual.

“Es el odio a lo diferente, es una manera de revelar lo mal que la pasan esas personas” remarcó y recordó que en algunos países todavía matan gente por ser considerada distinta.

Es parte de lo que explica junto a un equipo local de profesionales en el primer glosario con perspectiva de género exclusivamente desarrollado para personas con discapacidad. El “Femiglosario inclusivo” ha sido pensado en un lenguaje accesible para quienes tienen discapacidad visual o auditiva y ha sido íntegramente desarrollado en Mendoza.

Fue el proyecto ganador en Cuyo de una línea de financiamiento concursable de Enacom, el Ente Nacional de Comunicaciones. Entre las pautas, se propone desarrollar un producto inclusivo desde la perspectiva de género para personas con discapacidad visual y auditiva.

Anabella destacó que es la primera vez que se hace algo concebido específicamente para estas personas, ya que hasta ahora lo que había era adaptado.

Entre los conceptos errados que buscan desterrar está el de feminismo, en singular. Explican que no existe tal cosa sino que los feminismos son diversos, atravesados por las diferentes condiciones de existencia de las personas.

Existen el ecofeminismo, el feminismo popular, el transfeminismo por mencionar algunos. Anabella refirió que las mujeres siempre tienen desventajas pero dentro de ellas hay otras que las atraviesan como ser blanca o no, tener una discapacidad o no, ser madre o no que determinan cuánta es la desventaja respecto de no ser varón.

En definitiva, hablar de “feminismo” no representa la totalidad de las luchas: “las mujeres indígenas tienen sus luchas y no es la misma que tengo yo, que tengo otros privilegios que me fueron dados porque nací en cierto lugar”, dio como ejemplo.

Cómo es el glosario

Para las profesionales, el glosario suma una herramienta de difusión inclusiva, entendiendo que el conocimiento de conceptos feministas y con perspectiva de género es clave para el proceso de construcción de una sociedad igualitaria.

Consta de 12 capítulos de 4 minutos cada uno. En cada uno de ellos se desarrolla un concepto como qué son los femicidios, qué es el machismo, patriarcado, feminismos, lenguaje inclusivo, violencia de género, consentimiento, identidad de género, gordo-odio y trans-odio.

El grupo está conformado además por Laura Maya Rossini, comunicadora social y productora y Natalia Galán, periodista especializada en Género. Fue realizado por Sol Delgado que tiene una productora accesible. Se enfocaron en los 12 conceptos que consideran sustanciales y tienen intenciones de generar una segunda parte.

Lo definen como la primera guía audiovisual de conceptos fundamentales del feminismo, ideada y creada para personas con discapacidad visual y auditiva, que tiene por misión explicar esos conceptos a través de breves capítulos con información didáctica y entretenida, ilustraciones y animaciones. Así, apelan a recursos de accesibilidad comunicacional como subtítulos, audiodescripción y Lengua de Señas Argentina.

“La accesibilidad audiovisual cumple un rol fundamental en cada capítulo, porque no se puede pensar la inclusión y la equidad solo en referencia al género, sino que se la debe entender como una condición para garantizar a todas las personas su derecho de acceso a la información”, subraya el equipo.

Este próximo viernes harán un avant premiere en Casa Montenegro, con invitados especiales, y la intención es luego hacer un recorrido por la provincia para compartirlo en el marco de conversatorios.

Luego lo subirán a un canal propio de Youtube y hay posibilidades de que sea transmitido por canal Encuentro.