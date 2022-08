Alberto Cormillot se disculpó tras sus dichos gordofóbicos: “Lo que hago es contar lo que pasa”

Alberto Cormillot estuvo en boca de todos al expresar un polémico punto de vista. De visita en “La puta ama”, el ciclo de América que conduce Florencia Peña, sus dichos fueron catalogados como “discurso misógino y gordofóbico”.

En este programa, Cormillot expresó casi sin tapujos: “El ejemplo que yo doy es ‘la gordita de la familia’. Si sos una chica que pesa 120 a 130 en la oficina, muy posiblemente tus amigos, si te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero. “Si vos bajás 30, 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención, ¿no? Eso puede parecer una discriminación pero eso así”, expresó.

El pedido de disculpas de Alberto Cormillot

Tras este terrible suceso, el médico utilizó cada herramienta que estuvo a su alcance para elevar su pedido de disculpas y poner en claro que esto tan solo fue un malentendido. “Di un ejemplo antiguo. Me traicionó el haberlo escuchado, sin compartirlo, centenares de veces. Lo de la mano era simbólico. Perdón si alguien se molestó”, expresó en su cuenta de Instagram, a través de sus historias.

El pedido de disculpas de Cormillot en Intrusos

Tras hacer dicha publicación en redes, Alberto Cormillot asistió al histórico programa de espectáculos “Intrusos”, y allí hizo un mea culpa por sus declaraciones: “Si hay algo por lo que me caracterizo en la vida es por decir que no está bien discriminar, trabajo hace 60 años con el tema de la obesidad. Si tengo que explicar es que algo no se entendió”, comenzó el nutricionista.

“Lo que quise decir es que las personas con sobrepeso son discriminadas: en la oficina, en la escuela, en la búsqueda laboral, en el club, el cine, en televisión, sistema de salud y en todos los lugares, que yo diga que eso pase no quiere decir que esté de acuerdo con que pase”, se exculpó.

El licenciado en nutrición se mostró en contra de que la discriminación a la gente obesa se naturalice: “Es una enfermedad y trae complicaciones, las personas con exceso de peso tienen más posibilidades de tener temas neurológicos, Alzheimer y más de 250 enfermedades, y yo lo lamento. Lo que hago es contar lo que pasa y el tema de la discriminación es así, no está bajando”.

Por último, Cormillot se despidió celebrando que se pueda hablar de estos temas: “Esto que dije hace diez años no era nada, está bien que la gente haya protestado. Si alguien lo sintió así, yo me expliqué mal. Seria fácil decir ‘vos no entendiste’, si yo me dedico a comunicar, expliqué mal. Pero lo que trato es de traer el problema, que es que las personas con sobrepeso están invisibilizadas y no reciben atención”.