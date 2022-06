Insólito: Alberto Cormillot le puso una profesora particular de chino a su hijo de 9 meses

En septiembre del 2021 la vida de Alberto Cormillot y de su esposa, Estefanía Pasquini, cambió por completo, ya que el nacimiento de Emilio trajo alegría y nuevos desafíos a la pareja. El pequeño de 9 meses es el tercer hijo del nutricionista de 83 años, a quien ya le planificó parte de su futuro.

Cormillot es consciente de su edad, por lo que disfruta todos los días a pleno de su hijo. Incluso, le creó un Whatsapp propio al niño donde le envía a diario audios y videos para que, el día que él ya no esté, pueda tener innumerables recuerdo de su padre, quien lo disfrutó desde el primer día.

Esto y otras intimidades las contó el profesional en diálogo con el ciclo radial Detrás de escena, por AM 540. “Ya desde antes de tenerlo era consciente de mi edad y de la finitud del tiempo. El chico está ahí y sé que lo voy a acompañar hasta determinado momento”, dijo Cormillot.

Y resaltó: “Por eso lo disfruto todos los días al máximo y hago planes más cercanos en el tiempo, no proyecto a largo plazo con él. Me gusta incentivarlo a gatear, por ejemplo”.

Alberto Cormillot junto a su hijo Emilio.

Por qué Alberto Cormillot le puso una profesora de chino a su bebé

Y luego contó una rutina que con su esposa pensaron para el bebé, planificando su futuro. Se trata de una profesora particular que le enseña chino, con el fin de que pueda aprender de forma temprana y natural ese idioma.

“Emilio tiene a una persona que dos veces a la semana le habla, le canta y le juega en chino. Como es el idioma del futuro, quiero que de chiquito vaya acostumbrando el oído y le sea útil para aprenderlo mejor cuando crezca”, comentó el médico.

“La profe viene a nuestra casa y no sabés cómo se divierte Emilio con ella. La idea es que retenga los sonidos chinos. No sé si hablará en chino a futuro pero al menos así lo puede ir incorporando”, explicó sobre el proyecto personal para el pequeño que aún no cumple un año.