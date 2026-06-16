16 de junio de 2026 - 10:55

Envolver los picaportes con papel aluminio: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Envolver los herrajes con papel de cocina evita manchas de pintura y rayones durante mudanzas, ahorrando el tiempo que implica desarmar cada pieza de la puerta.

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Así podés usar el papel aluminio para proteger picaportes. 

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Por Sofía Serelli

Proteger los picaportes antes de pintar una habitación o encarar una mudanza suele ser una tarea tediosa que muchos pasan por alto. Sin embargo, un truco casero que se volvió viral en foros de decoración propone usar papel aluminio como barrera protectora. Esta solución económica evita daños estéticos sin necesidad de desarmar los herrajes.

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El papel aluminio es un material común en la cocina, valorado por su capacidad para aislar y proteger objetos de la luz y el oxígeno. No obstante, sus propiedades físicas lo convierten en un aliado estratégico para las tareas de mantenimiento del hogar. A diferencia de la cinta de pintor, que puede dejar restos de pegamento, el aluminio es extremadamente maleable.

Esta técnica ha ganado terreno en comunidades de limpieza y bricolaje debido a su practicidad. No se trata de un sistema de seguridad profesional ni de un truco de magia, sino de una respuesta lógica a problemas cotidianos como las manchas accidentales o el desgaste prematuro de los metales preciosos de la casa.

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Más que un aislante: la barrera física contra manchas y golpes

Durante el proceso de pintura de una puerta, el riesgo de salpicaduras es constante. Al envolver el picaporte con una lámina de aluminio, se crea un escudo impermeable que se adapta perfectamente a la forma del objeto. Al terminar la tarea y una vez que la pintura esté seca al tacto, simplemente se retira el papel y se desecha, dejando el herraje impecable.

La utilidad del aluminio se extiende también a las mudanzas. En estos contextos, los golpes y las rayas son frecuentes al trasladar muebles grandes por pasillos estrechos. Una capa de papel aluminio actúa como una armadura temporal que previene raspaduras en el metal, protegiendo la estética del hogar desde el primer día en una nueva vivienda.

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Cómo utilizar el papel alminio para proteger picaportes

Para aplicar este truco correctamente, solo se necesita el papel y, opcionalmente, una tijera. Se debe cortar un trozo que cubra el pomo por completo y presionarlo suavemente con los dedos para que tome la forma exacta de la pieza. Esta adherencia mecánica es suficiente para mantenerlo en su lugar durante toda la jornada de trabajo sin necesidad de usar pegamentos.

Optar por este método ahorra el esfuerzo de desatornillar y volver a colocar cada picaporte de la casa. Es una solución que optimiza el tiempo y garantiza que, al finalizar las reformas, los detalles metálicos luzcan como nuevos sin haber pasado horas limpiando restos de pintura o adhesivos difíciles de quitar.

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